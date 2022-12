Coupe du monde 2022: Morata prêt à "emmener le Soulier d’or en France (à Mbappé) sur un vélo" contre un titre mondial

Interrogé au sujet du classement des buteurs de la Coupe du monde, où ses 3 buts ne lui permettent plus d’occuper la tête après le doublé de Kylian Mbappé (5 réalisations), Alvaro Morata semble prêt à tout pour décrocher un titre de champion du monde. Même à ne plus jouer avec sa sélection nationale.

À la veille de défier le Maroc en 8e de finale de la Coupe du monde, Alvaro Morata nourrit de grandes ambitions. L’avant-centre de la Roja, auteur de trois buts sur la phase de groupes (un contre le Costa Rica, l’Allemagne et le Japon), semble prêt à tout pour aller décrocher un titre mondial le 18 décembre prochain.

"Si on me dit que je dois rentrer chez moi mais que l'Espagne gagne la Coupe du monde, alors je rentrerai chez moi"

En concurrence notamment avec Kylian Mbappé pour le titre honorifique de meilleur buteur de la compétition, l’avant-centre de la Juventus accuse désormais un retard de deux longueurs sur le Français, auteur d’un doublé contre la Pologne. Mais il veut bien échanger cette distinction contre un sacre. "J'emmènerais le Soulier d'or en France sur un vélo en échange de l'obtention du titre de champion du monde par l'Espagne!", clame-t-il dans les colonnes du quotidien AS.

Avant de montrer un certain désintérêt pour ce classement des buteurs. "Je l'apprécie, mais pour la joie de marquer pour l'équipe nationale et d'aider l'équipe, explique-t-il. Je souhaite que nous soyons champions du monde, même si je ne mets plus jamais les pieds sur le terrain. Si on me dit que je dois rentrer chez moi mais que l'Espagne gagne la Coupe du monde, alors je rentrerai chez moi et on nous donnera la Coupe du monde".

"Je serais heureux si Cristiano (Ronaldo) gagnait la Coupe du monde"

Si l’Espagne échouait à obtenir sa deuxième étoile, alors Alvaro Morata espère voir le Portugal, l’Argentine ou le Brésil remporter cette Coupe du monde. "Personnellement, je serais heureux si Cristiano (Ronaldo) gagnait la Coupe du monde car il a eu une carrière incroyable, reconnaît-il. Et je ne serais pas triste si les deux autres (Messi et Neymar) la gagnaient, ce sont aussi de grands joueurs. Mais la bonne chose serait qu’eux trois nous félicitent". En cas de victoire contre le Maroc, la Roja pourrait retrouver le Portugal dès les quarts de finale, et ainsi mettre fin au rêve de son ancien coéquipier au Real Madrid.