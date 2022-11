Coupe du monde 2022: "N’importe quoi", le père de Courtois se mêle aussi aux tensions autour de la Belgique

Interrogé par la RTBF, le père de Thibaut Courtois assure qu’aucun clash n’a eu lieu dans le vestiaire de l’équipe de Belgique après la défaite face au Maroc (2-0), dimanche la Coupe du monde 2022. Il affirme également que son fils n’a pas de souci relationnel avec Kevin De Bruyne.

Et maintenant, les familles s’en mêlent. L’équipe de Belgique traverse décidément une période agitée après sa défaite face au Maroc, dimanche à la Coupe du monde 2022 (2-0). Selon L’Équipe, l’après-match aurait donné lieu à un clash dans le vestiaire entre Jan Vertonghen et Kevin De Bruyne. Le défenseur de Tottenham aurait reproché au milieu de terrain de Manchester City (tout comme à Eden Hazard) ses propos sur la lenteur des défenseurs belges. Le ton serait monté, au point que Romelu Lukaku soit obligé d’intervenir afin de calmer la situation.

Un épisode démenti par Thierry Courtois, le père de Thibaut Courtois. "C’est n’importe quoi", a-t-il expliqué à la RTBF, avant d’assurer que son fils n’avait aucun souci relationnel avec De Bruyne, contrairement aux affirmations de L’Équipe: "Les parents s’entendent très bien. Lundi, les deux familles étaient à la plage ensemble lors de l’après-midi détente".

Un discours appuyé par Eden Hazard et Thibault Courtois ce mardi en conférence de presse. "Il ne s'est rien passé dans le vestiaire après le match contre le Maroc", assure Eden Hazard. "Seul Roberto Martinez a parlé. Hier, nous avons discuté pendant la conversation de groupe. Je ne me suis pas battu contre Jan Vertonghen, je ne suis pas bête : il est plus grand que moi", a-t-il lâché en rigolant.

"Jan [Vertonghen] m'a demandé des explications, explique-t-il concernant sa déclaration sur le fait que les défenseurs belges étaient trop lents. J'ai dit en riant qu'il n'était en effet plus aussi rapide. Il était d'accord avec moi. Les joueurs me connaissent aussi, j'aime rire. Mais je peux aussi être sérieux quand je dois le faire."

"Il ne s'est rien passé, tout le monde était déçu après la défaite, a confirmé Thibaut Courtois dans la foulée. Le manager a pris la parole. Il y a trop de mensonges à l'extérieur avec les réseaux sociaux. La situation créée n'existe pas. Comme un groupe, nous devons laisser la négativité en dehors, nous sommes une grande équipe et nous savons que nous pouvons le faire."

Martinez reconnaît "des tensions" dans le groupe

Un membre des Diables Rouges, dont l’identité n’a pas été dévoilée, a également confié à la RTBF ne pas avoir assisté à un clash dans le vestiaire. Plusieurs proches de joueurs précisent que la soirée entre les familles s’est bien passée, malgré une ambiance plombée par le revers face aux Lions de l’Atlas. Le sélectionneur Roberto Martinez a tout de même reconnu des tensions au sein de son groupe.

Après la désillusion face au Maroc, Vertonghen avait ironisé devant la presse sur la prétendue vieillesse de l’arrière-garde de la Belgique. En glissant une petite pique à ses attaquants, incapables de trouver le chemin des filets contre les coéquipiers d’Achraf Hakimi. Actuellement troisièmes du groupe F, les Diables Rouges tenteront de l’emporter jeudi face à la Croatie (16h), pour espérer se qualifier en 8es de finale.