Coupe du monde 2022: non, les joueurs de l'Arabie saoudite n'ont pas reçu chacun une Rolls-Royce après leur exploit contre l'Argentine

Alors que l'Arabie saoudite défie la Pologne ce samedi (14h), l'un des joueurs de la sélection dirigée par Hervé Renard, Saleh Alshehri, a réfuté les rumeurs indiquant que chacun des joueurs se serait vu offrir une Rolls-Royce après leur victoire face à l'Argentine.

Pas de Rolls-Royce pour les joueurs saoudiens. Après l'exploit de l'Arabie saoudite en ouverture du Mondial face à l'Argentine (2-1), plusieurs rumeurs avaient émergé quant aux récompenses attendant les joueurs saoudiens. Parmi elles, un cadeau offert à chacun d'entre eux, et pas n'importe lequel : le gain d'une voiture de luxe. Mais celle-ci a été écartée en conférence de presse par Saleh Alsherhi, en marge de leur deuxième rencontre dans la compétition face à la Pologne ce samedi (14h).

"Servir notre pays est notre plus grande réussite"

"Non, non, ce n'est pas vrai, cela ne s'est pas produit. Nous sommes ici pour servir notre pays et faire de notre mieux, c'est donc notre plus grande réussite", a-t-il déclaré, expliquant également aux journalistes que la seule récompense dont il avait besoin était de "servir son pays".

Si les joueurs n'ont donc pas bénéficié de ce joli cadeau, la population saoudienne a, elle, profité d'une belle récompense : un jour férié mercredi dernier, décrété par le roi sur proposition du prince héritier Mohamed ben Salmane. Tous les employés du public comme du privé, mais aussi les étudiants, auront donc une journée libre pour fêter ce grand moment sportif pour le pays, peut-être l’un des plus grands exploits de l’histoire de la Coupe du monde.

L'Arabie saoudite a fait tomber la série de 36 matchs sans défaite de l'Argentine et, surtout, a signé seulement la quatrième victoire de son histoire lors du Mondial.