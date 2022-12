Coupe du monde 2022: Southgate a "laissé tomber l'Angleterre", estime Rio Ferdinand

Deux jours après la défaite des Three Lions face à la France (1-2) en quarts de finale du Mondial, les critiques envers le sélectionneur anglais Gareth Southgate fusent. L'ancienne légende de Manchester United, Rio Ferdinand, désormais consultant, a estimé que ce dernier avait "échoué tactiquement", notamment au niveau des changements.

Après l'élimination en quarts de finale du Mondial contre les Bleus (1-2), l'avenir du sélectionneur anglais Gareth Southgate est plus que jamais remis en cause. D'autant que ce dernier n'a pas vraiment rassuré ces dernières heures sur sa volonté de garder son poste.

>> Coupe du monde 2022: les infos EN DIRECT

"Il y a beaucoup de choses dans ma tête qui sont vraiment conflictuelles en ce moment", a-t-il expliqué dans des propos rapportés par le Telegraph. "Je veux m'assurer de savoir si c'est la bonne chose de rester, si j'ai définitivement l'énergie pour le faire. Je ne veux pas arriver quatre ou cinq mois plus tard en pensant que j'ai fait le mauvais choix. C'est trop important pour que tout le monde se trompe."

> Suivez toutes les infos du Mondial sur RMC Sport

"Il n'a pas été proactif avec ses remplacements", regrette Ferdinand

Les critiques de la presse britannique l'ont touché, tout comme celles des consultants, à l'image de Rio Ferdinand. L'ancienne légende de Manchester United n'a, lui non plus, pas manqué d'égratigner le sélectionneur des Three Lions après la défaite face aux Bleus. Dans son émission YouTube, l'ex-défenseur central des Red Devils a pointé les limites - selon lui - dans les gestion des événements de Southgate. "Je pense qu'il a été parfait, parfait dans presque toutes les décisions qu'il a prises jusqu'à présent, mais vous entrez dans un match comme samedi où c'est vraiment là que les choses comptent, et je pense que Gareth Southgate a échoué sur le côté tactique en termes de remplacements. Cela fait partie de la tactique, de faire des remplacements, de faire du management pendant le match."

Face aux joueurs de Didier Deschamps, l'entraîneur anglais a effectué quatre remplacements pendant la rencontre, en faisant notamment entrer Mason Mount et Raheem Sterling à la place de Jordan Henderson et Bukayo Saka, juste après le deuxième but tricolore inscrit par Olivier Giroud. Marcus Rashford a ensuite remplacé Phil Foden à la 85e, juste après que Harry Kane ait raté son deuxième penalty, avant d'attendre la 98e pour faire entrer Jack Grealish à la place de John Stones.

"Il n'a pas été proactif avec ses remplacements", a poursuivi Ferdinand. "C'était trop tard. Il fallait le faire quand nous avions encore la chance de gagner, de leur prendre le match, à 1-1". Pour autant, il a expliqué qu'il ne voit pas Southgate se retirer maintenant de l'équipe nationale. "Si je suis lui, je ne peux pas quitter cette histoire car elle n'a pas encore eu de fin qui fonctionne".

Les Three Lions seront de retour en mars 2023 pour le lancement de leur campagne de qualification pour l'Euro 2024.