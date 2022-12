Coupe du monde 2022: un avocat offre un million de dollars pour le bisht de Messi

Cela fait maintenant quelques jours que Lionel Messi a gagné sa première Coupe du monde avec l’Argentine. Au moment de soulever le trophée, la Pulga portait un bisht, une tenue traditionnelle. Mais l’attaquant pourrait ne pas garder son vêtement très longtemps. Pour cause, un avocat a offert près d'un million d'euros au joueur pour le lui acheter.

C’était une des images étonnantes du Mondial. Au moment de soulever sa première Coupe du monde, Lionel Messi a vu l’émir du Qatar le vêtir d’un bisht. Une tenue traditionnelle noir souvent associée à la réussite et la richesse. Mais l’attaquant du PSG pourrait faire une plus-value inattendue sur ce cadeau.

Sur son Twitter, un avocat d’Oman, Ahmed Al Barwani, a proposé au septuple Ballon d'or environ un million d'euros en échange de la fameuse tunique: "Mon ami Messi, je vous félicite pour avoir gagné. Je t’offre un million de dollars pour me donner ce bisht."

Dans un entretien à The National, l’avocat a exprimé sa fierté de voir le monde arabe être autant exposé positivement: "Ce tournoi a été une source de fierté et a mis en lumière des faits importants sur le fait que nous n'avons pas oublié la Palestine et que les Arabes sont unis."

"Pour commémorer ce moment de fierté"

Si voir Messi avec un bisht avait suscité de la surprise auprès du grand public, pour le Qatar ce geste signifie beaucoup pour le convoiteur de cette tunique: "J'étais au stade pour assister en direct à ce moment où l'émir du Qatar a donné le bisht à Messi. Ce moment a dit au monde entier que nous sommes là, et que c'est notre culture, s'il vous plaît, connaissez-la bien."

Certes, l’avocat en question souhaite détenir cette tenue, mais pas pour la porter: "Il sera affiché pour commémorer ce moment de fierté, et pour nous aider à le revivre, et aussi pour nous rappeler que nous pouvons tout faire." À voir si cette requête trouvera réponse auprès de l’Argentin.

Peu connue du grand public, cette tenue fait un carton chez les Argentins. De nombreux supporters présents au Qatar ont tenté d’acheter un bisht. Preuve encore une fois de l’impact énorme qu’à Messi chez ses supporters. Comme précisé par RMC Sport, il y a rapidement eu une rupture de stock.