Coupe du monde 2026: la Fifa prête à abandonner l'idée des groupes de trois équipes?

En 2026, la Coupe du monde se déroulera avec 48 équipes qualifiées. La Fifa avait prévu de proposer un format avec des groupes de trois équipes. Mais selon le Guardian, l'instance mondiale serait déjà prête à revenir sur cette idée.

Comment s'organiser pour la Coupe du monde à 48 équipes en 2026, qui se tiendra aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique? La Fifa pensait avoir trouvé la formule parfaite, en proposant 16 groupes de trois équipes. Mais d'après The Guardian, la plus grande instance du football serait sur le point d'abandonner l'idée.

Même si la position officielle de la Fifa reste inchangée, plusieurs sources affirment qu'il y a eu des "discussions informelles" et des "conversations de couloir" à Doha sur les avantages d'organiser la compétition avec 12 groupes de quatre équipes plutôt que 16 groupes de trois.

Un problème d'équité?

Avec un tel format, le Mondial 2026 pourrait atteindre un total de 104 matchs si les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les huit meilleures équipes classées troisièmes, se qualifient pour la phase à élimination directe. Il y aurait alors 40 matches de plus qu'actuellement.

Cependant, le format à trois équipes, qui semblait être la meilleure alternative, pourrait poser un gros problème d'équité. Des accords tacites pourraient intervenir entre équipes avant le dernier match de groupes

Une décision attendue l'année prochaine

Les décideurs devraient s'asseoir autour d'une table pour discuter du Mondial 2026 dans les mois à venir, informe The Guardian. Une source du média anglais confie que si le tournoi était prolongé de quelques jours pour accueillir plus de matches, ni la Fifa ni les principaux sponsors ne s'y opposeraient. D'énormes revenus supplémentaires pourraient alors être générés.

Du côté des clubs et des syndicats de joueurs en revanche, la pilule pourrait avoir beaucoup plus de mal à passer. Quoi qu'il arrive, le nombre de matchs de Coupe du monde augmentera. Le tournoi comprend 64 matchs depuis le passage à 32 équipes en 1998. L'augmenter à 48 équipes pour 2026 conduira à un minimum de 80 matchs, le chiffre sous un format à trois groupes. Toute décision sur le format définitif devra être prise l'année prochaine, afin de pouvoir s'organiser au mieux.