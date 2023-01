Coupe du monde: Messi portait un faux trophée sur la photo la plus likée du monde (et ne le savait pas)

Lionel Messi ne portait pas la bonne Coupe du monde sur la photo devenue le plus likée de l’histoire d’Instagram, quelques instants après le sacre de l’Argentine aux dépens de la France (3-3, 4 tab 2).

L’histoire s’écrit parfois sur un malentendu. C’est un peu le cas de la photo la plus likée de tous les temps sur Instagram (74,4 millions de fois). Un record détenu par Lionel Messi qui apparaît en contre-plongée les bras levés au ciel portant le trophée de champion du monde. Sauf que celui-ci n’était pas le vrai remis quelques instants plus tôt par Gianni Infantino, président de la Fifa, sur le podium des vainqueurs.

Lionel Messi portait en fait une réplique fabriquée par un couple de supporters argentins à Buenos Aires et emportée à Doha comme un talisman. Présents dans les gradins du stade Lusail pour la finale, l’homme et la femme ont remis leur précieux totem dans les mains des joueurs de l’Albiceleste pendant leur tour d’honneur.

Il est ainsi passé de mains en mains avant de se retrouver dans celles de Lionel Messi qui ignorait donc qu’il portait une simple imitation. Il a finalement été alerté par Angel Di Maria quelques instants avant de s’amuser de cette confusion avec l’ancien Parisien. La scène a été captée par un photographe accrédité présent autour du terrain. On y voit Di Maria, hilare, montrer à Messi le dessous du vrai trophée attestant de sa véracité en comparaison à l’autre.

Le photographe, qui avait rencontré les créateurs du faux trophée - un couple Paula et Manuel et leurs enfants - pendant la compétition, avait alors lancé un appel pour tenter de comprendre l’histoire derrière le fou rire entre Messi et Di Maria. Paula s’était alors manifestée en lui indiquant être à l’origine de ce malentendu. Dans une interview à Clarin, le couple a expliqué la genèse de ce trophée devenu le plus célèbre du monde sur Instagram.

"Avant la Coupe du monde, nous avons contacté des personnes qui se consacrent à la fabrication de tasses et il leur a fallu six mois pour la fabriquer, ont-ils confié. Il a le poids de l'original, il est fait de résine et de quartz à l'intérieur et baigné d'une peinture dorée. Il y a des détails, des marques et des reliefs qui ne se ressemblent pas, mais la différence est minime."

Le trophée emprunté par Paredes

Comment s’est-il alors retrouvé entre les mains des joueurs? "L'idée était que les joueurs puissent la signer, mais finalement la Coupe est entrée trois fois sur le terrain, sourit le couple. La première fois, il a été pris par un parent de Paredes, et il l'a signé. La deuxième fois, ils nous l'ont demandé et ça a duré 45 minutes, ça passait d'un joueur à l'autre, d'un membre de la famille à l'autre, et ils prenaient des photos. Dans les tribunes, ils m'ont dit "tu as perdu la coupe". Nous nous sommes amusés mais nous voulions qu’elle revienne. Là, j'ai crié à quelques joueurs 'si vous voyez la Coupe que Paredes a, c'est à nous', et à la fin Lautaro Martínez l'a apportée et l'a également signée. Le personnel de la FIFA est venu sur place et nous a demandé de confirmer que ce n'était pas l'original."

Le trophée original, nommé le Winner Trophy, retourne au siège de la Fifa en Suisse après avoir été soulevé par le vainqueur le jour de la finale. Une copie officielle est alors remise aux champions du monde. "Quand nous avons commencé à voir les photos, nous avons réalisé que Leo avait soulevé notre trophée, conclut le couple. Nous avons vu des détails, notamment de la partie inférieure, qui ont confirmé que c'était bien la nôtre. Antonella (la femme de Leo) a levé le trophée et l'un de leurs enfants également."