Coupe du monde: Pourquoi Antoine Griezmann joue toujours en manches longues?

C'est la particularité du nuémro 7 de l'équipe de France, qui n'a pas dérogé à ses habitudes, même pour une Coupe du monde au Qatar.

Stade climatisé ou pas, température caniculaire ou pas, l'image est toujours la même lors de cette Coupe du monde 2022 au Qatar: Antoine Griezmann dans son beau maillot bleu nuit, flocage doré numéro 7 et des manches qui lui arrivent jusqu'aux poignets. C'était le cas lors de France-Tunisie, lorsqu'il a tenté la célébration "pingouin", avant de voir son but annulé par l'arbitre après un recours à la VAR qui avait donné lieu à une réclamation de l'équipe de France.

Les plus anciens amoureux de l'équipe de France et du football espagnol le savent, qu'il neige, qu'il vente ou qu'il fasse grand soleil, Antoine Griezmann joue toujours avec des manches longues.

Griezmann: Beckham, "Sur le terrain, déjà, il avait la classe"

Et il y a une raison bien précise, qui prend tout son sel alors qu'un France-Angleterre se profile: c'est en hommage à son idole, le droitier David Beckham. "Je joue en manches longues parce que lui le faisait, j’ai aussi pris son numéro 7, expliquait dans QG avant l'Euro 2016 le joueur qui avait alors 25 ans. Je suis un fan absolu. Sur le terrain, déjà, il avait la classe. Et en dehors du terrain, il est toujours clean, bien habillé, bien coiffé. Je me souviens de lui aux Jeux olympiques de Londres en 2012 : il arrive sur un bateau et sa coupe de cheveux ne bouge pas ! Je suis vraiment fan."

Et depuis, Antoine Griezmann a inspiré la jeune génération puisque comme lui, Ousmane Dembélé joue toute cette Coupe du monde en manches longues.