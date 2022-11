Cristiano Ronaldo investit une grosse somme au Qatar avec Nadal

Selon Mundo Deportivo, Cristiano Ronaldo et Rafael Nadal se sont associés au groupe Tatel pour investir dans un restaurant de luxe près de Doha, la capitale du Qatar, où se déroule actuellement la Coupe du monde 2022.

Au crépuscule de leurs immenses carrières, Cristiano Ronaldo et Rafael Nadal diversifient leurs activités. Le football portugais et le tennisman espagnol travaillent notamment avec le groupe Tatel, qui détient plusieurs restaurants de luxe en Espagne, aux États-Unis et en Arabie saoudite. Selon Mundo Deportivo, le quintuple Ballon d’or et l’homme aux 22 Grand Chelem ont investi près d’un million d’euros dans le nouvel établissement du groupe ouvert au Qatar, où se déroule actuellement la Coupe du monde 2022.

Ce lieu haut de gamme est situé sur la prestigieuse île d’Al-Maha, à Lusail, à une vingtaine de kilomètres au nord de Doha. Dans la zone des restaurants internationaux. Cette île dédiée aux loisirs et au divertissement abrite notamment le parc d’attractions Winter Wonderland.

Pau Gasol a aussi investi dans le groupe Tatel

En moins de dix ans, le groupe Tatel a réussi à s’implanter dans les milieux aisés de Madrid, Ibiza ou Berverly Hills (Los Angeles). Avec ce nouveau spot qatari, l’entreprise soutenue par CR7 et Nadal élargit son horizon. D’autres sportifs, comme les basketteurs Pau Gasol et Rudy Fernandez, ont également mis de l’argent dans les activités de Tatel, tout comme le chanteur Enrique Iglesias.

Présent au Qatar pour disputer le Mondial, Ronaldo aura sans doute l’occasion d’aller voir le restaurant dans lequel il a investi. En attendant, l’attaquant de 37 ans, sans club depuis son départ houleux de Manchester United (et annoncé proche de l'Arabie saoudite), s’est qualifié avec le Portugal pour les 8es de finale. Il lui reste tout de même un dernier match de poules à disputer ce vendredi face à la Corée du Sud (16h). Pour sécuriser la première place du groupe H.