Equipe de France: la compo probable des Bleus, en 4-3-3 avec Varane et Koundé face au Danemark

Opposée au Danemark samedi à 17h pour son deuxième match de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022, l'équipe de France devrait débuter en 4-3-3 selon nos informations. Didier Deschamps a prévu trois changements, tous en défense, par rapport à la victoire face à l'Australie (4-1).

L'équipe de France peut déjà valider sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Ce samedi (17h), les Bleus de Didier Deschamps retrouveront le Danemark pour leur deuxième match de la phase de groupes. Pour l'occasion, le sélectionneur a procédé à trois changements par rapport à sa première composition, ce vendredi à l'entraînement, dans un système en 4-3-3.

Griezmann à nouveau dans un rôle hybride

La défense affichera un nouveau visage après la victoire face à l'Australie (4-1). Logiquement, Théo Hernandez remplacera son frère Lucas dans le couloir gauche, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. A droite, Benjamin Pavard, auteur d'une prestation décevante face aux Socceroos, cède lui sa place à Jules Koundé. Arrivé au FC Barcelone cet été, l'ancien Bordelais préfère jouer dans l'axe mais occupe souvent ce poste de latéral droit en Catalogne.

Enfin, la bonne nouvelle pour le staff des Bleus est le retour de Raphaël Varane, l'un des cadres du groupe. Le défenseur de Manchester United, de retour de blessure, sera associé à Dayot Upamecano, qui avait débuté avec Ibrahima Konaté face à l'Australie. Pour le reste, Didier Deschamps reconduit son milieu et son attaque.

Si Ousmane Dembélé avait perdu sa place de titulaire en 2018 après le premier match face à l'Australie, l'ailier du FC Barcelone est cette fois reconduit. Co-meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France grâce à son doublé lors du premier rendez-vous dans ce Mondial, Olivier Giroud continuera d'animer la pointe de l'attaque, avec logiquement Kylian Mbappé à ses côtés.

Antoine Griezmann jouera à nouveau dans un rôle plus reculé, plus hybride, pour accompagner Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni au milieu. Le nouveau poste de "Grizou", comme un relayeur, a séduit lors de l'entrée en lice des Bleus. En cas de succès face au Danemark, l'équipe de France se qualifiera automatiquement pour les huitièmes de finale.

La compo probable des Bleus:

Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, Théo Hernandez -Tchouaméni, Rabiot, Griezmann - Dembélé, Giroud, Mbappé.