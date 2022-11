Equipe de France: "au rugby, cette équipe écrase tout le monde", ironise Riolo

Daniel Riolo, journaliste et éditorialiste pour RMC Sport, grince sur la liste de Didier Deschamps et l’accumulation de défenseurs centraux pour densifier un groupe à "la créativité proche du néant" au milieu de terrain.

Une tirade tout en ironie et sarcasme. Daniel Riolo, journaliste et éditorialiste sur RMC Sport, se montre très circonspect face à la liste de 25 joueurs retenus par Didier Deschamps pour participer à la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre) avec l’équipe de France. Il déplore notamment le principe de sécurité du sélectionneur, décidé à repasser à une défense à quatre plus équilibrée que le schéma à 5 utilisé ces derniers mois. Pour cela, il a retenu neuf défenseurs, dont huit axiaux de formation.

"Il n’y aura pas de sourire, prévient Riolo dans l’After Foot, mercredi soir. Ceux qui ont rêvé d’une défense à trois - je me souviens de la Ligue des Nations avec Théo Hernandez cavalant, remontant le couloir pour aller prêter main forte aux attaquants ou son pendant à droite qui aurait pu être Kingsley Coman dans les rêves les plus fous - mais non, le rêve est terminé. Nous jouerons avec quatre défenseurs. La seule question est: y’a-t-il assez de défenseurs centraux dans ce groupe (sic)? Il n’y a que des défenseurs centraux. On a été champion sans latéraux. C’est la marque de fabrique Deschamps."

"Niveau muscle, on est en béton armé."

Il s’attend, donc, à un style de jeu sans grandes envolées, basé sur le solidité, érigée en maître-mot. "Au milieu de terrain, il y a une créativité proche du néant, poursuit-il. Ça jouera avec Tchouaméni, Fofana, Rabiot et les trois devant avec Mbappé - les chevauchés -, Benzema - qui lui donne un Ballon en profondeur-, et Griezmann qui vient souvent prêter main forte au milieu parce qu’il faut avant tout être solide. Si ça avait été une liste pour une Coupe du monde de rugby, je pense qu’au niveau du pack, on écrase tout le monde. Niveau muscle, on est en béton armé."

"Une fois que tu as analysé la liste de 25 et la façon dont on va jouer, est-ce qu’il y a une surprise? Non. Il y a le milieu de terrain de l’OM qui a montré en Ligue des champions qu’il était au niveau."