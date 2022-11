Equipe de France: "adaptation", "pragmatisme", la presse souligne le retour de Deschamps à la mode béton

L’annonce sans surprise de la liste de l’équipe de France est perçue comme un retour au pragmatisme de Didier Deschamps dans la presse, ce jeudi, même si certaines absences interpellent.

Didier Deschamps n’a pas réservé de surprise fracassante, mercredi lors de l’annonce des 25 joueurs retenus pour disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France. Ce n’est pas le genre du sélectionneur qui a tout de même reconnu que cette liste n’était pas "la plus facile compte tenu des circonstances". Confronté à plusieurs absences sur blessure (Pogba, Kanté, Maignan), "DD" a dû composer avec certains choix par défaut, notamment au milieu de terrain avec six joueurs peu expérimentés (Rabiot, Tchouaméni, Camavinga, Fofana, Guendouzi et Veretout).

Ces convocations "faute de mieux" - qui relèvent plus "d'une adaptation que d'un choix selon Le Parisien - inquiètent les consultants comme Jérôme Rothen qui voit dans la sélection de neuf défenseurs, dont huit axiaux de formation, une manière de compenser les faiblesses dans l’entrejeu. "Il y a des postes où les joueurs n’ont pas cette spécificité et ne veulent pas jouer (il fait référence à Benjamin Pavard comme arrière droit) mais je le comprends du fait qu’au milieu de terrain, il (Deschamps) est un peu dans le caca, a-t-il déclaré ce jeudi dans Apolline Matin sur RMC. Ce milieu de terrain est, pour moi, l’un des plus faibles de l’histoire de l’équipe de France."

Ses inquiétudes sont globalement partagées par la presse française qui ne trouve pas grand-chose à redire à la liste de Deschamps, construite sur ces absences et les incertitudes autour de l’état de forme de plusieurs cadres (Varane, Kimpempe, Benzema…). Pour L’Equipe, il s’agit d’un "retour au pragmatisme", caractéristique souvent accolé au style de Didier Deschamps. Le retour d’une défense à quatre après les essais à cinq colle à ce principe et à sa décision de renforcer l’arrière garde. Le Parisien note que Deschamps "renouvelle massivement" l’équipe, son autre marque de fabrique depuis sa nomination en 2012.

Seulement onze joueurs sacrés champions du monde en 2018 figurent dans cette liste de 25. La Provence, quotidien de Marseille, salue les convocations des joueurs de l’OM Jordan Veretout et Matteo Guendouzi mais déplore l’absence de Clauss "en enfer", le grand perdant de cette liste. Ouest-France évoque "une liste sans surprise" et parle de Giroud "redevenu une évidence". L’édition de Rennes salue le grand retour du gardien rennais, Steve Mandanda, comme numéro 2, une position qui été dévolue à Maignan depuis août 2021.

La presse espagnole s’étonne de l’absence de Mendy

La presse italienne note d’ailleurs l’absence du gardien de l’AC Milan, éloigné des terrains depuis le 22 septembre en raison d’une blessure au mollet gauche. "Maignan reste à la maison", lance la Gazzetta qui note les convocations de ses coéquipiers Olivier Giroud et Théo Hernandez, ainsi que celle du Turinois Adrien Rabiot. La presse espagnole souligne, elle, l’absence de Ferland Mendy, convoqué lors du dernier rassemblement mais peu convaincant lors de ses matchs avec les Bleus. La presse anglaise évoque très brièvement la parution de la liste en remarquant les sélection de Raphaël Varane (Manchester United), William Saliba (Arsenal), Ibrahima Konaté (Liverpool) et le nouveau coup de force de Giroud, retenu malgré son déclassement après l’Euro 2021.

La force de frappe offensive des Bleus fait quelques malheureux comme Anthony Martial, dont l’absence est relevée par le Manchester Eveing News malgré son bon début de saison avec les Red Devils. Le Birmingham Live relate les non-sélections de Lucas Digne et Boubacar Kamara, tout en estimant que ces absences seront profitables à Aston Villa pour remettre en forme ces deux joueurs, tout justes de retour de blessures.