Equipe de France: quel onze de départ pour les Bleus à la Coupe du monde?

L’annonce de la liste de 25 joueurs pour la Coupe du monde esquisse les contours du onze de départ de l’équipe de France lors de la compétition. Didier Deschamps a déjà annoncé le retour de la défense à quatre.

Le 3-5-2 est mort, vive la défense à quatre. En dévoilant les noms des 25 joueurs retenus pour la Coupe du monde mercredi, Didier Deschamps a livré une première information sur les contours de l’équipe alignée lors de la compétition: elle s’articulera autour d’une arrière-garde de quatre joueurs. Après avoir succombé à la tendance d’une charnière à trois avec des latéraux offensifs (les fameux pistons) et remporté la Ligue des Nations dans ce schéma, le sélectionneur a décidé de revenir à ses fondamentaux pour retrouver un équilibre plus sécurisant.

Mbappé à gauche ou associé dans l'axe avec Benzema?

Lors de ses réponses à la presse mercredi soir, il a aussi confié qu’il savait déjà comment il jouerait pour le premier match des Bleus dans la compétition, le mardi 22 novembre face à l’Australie. Si tout se passe bien et qu’aucune mauvaise surprise ne vient perturber la courte préparation française, la défense pourrait fortement ressembler à celle qui a triomphé en Russie en 2018. Presnel Kimpembe, remplaçant en 2018, est destiné à prendre la place de Samuel Umtiti s’il est en pleine possession de ses moyens. Il accompagnerait Raphaël Varane dans l’axe ainsi que Benjamin Pavard à droite et Lucas Hernandez à gauche.

Ce dernier peut aussi jouer dans l’axe (le poste où il a été formé) en cas de méforme de Kimpembe, ce qui laisserait la place de latéral gauche à son frère Théo. Le changement de système impliquera une évolution de l’animation au milieu de terrain et en attaque alors que le 3-4-1-2 permettait aux trois stars offensives (Mbappé, Griezmann, Benzema) de jouer dans leur position préférentielle. Deux schémas semblent se dessiner pour les Bleus: le 4-2-3-1 et le 4-3-1-2.

Dans le premier cas, Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot seraient associés dans l’entrejeu en soutien d’Antoine Griezmann dans un rôle de meneur ou de deuxième attaquant axial derrière Karim Benzema en pointe. Kingsley Coman (ou Ousmane Dembélé) et Kylian Mbappé occuperaient alors les ailes droite et gauche.

Le deuxième schéma en 4-3-1-2 partirait de la même base défensive avec un milieu densifié par la présence d’un troisième homme, Youssouf Fofana, aux côtés de Tchouaméni et Rabiot. Griezmann occuperait alors la même position de 10 en soutien du duo d’attaquants Mbappé-Benzema.

La composition possible en 4-2-3-1: Lloris (cap) - Pavard, Varane, Kimpembe (ou L.Hernandez), L.Hernandez (ou T.Hernandez) - Tchouaméni, Rabiot - Coman, Griezmann, Mbappé – Benzema

La composition possible en 4-3-1-2: Lloris (cap) - Pavard, Varane, Kimpembe (ou L.Hernandez), L.Hernandez (ou T.Hernandez) - Tchouaméni, Rabiot, Fofana - Griezmann, Mbappé, Benzema