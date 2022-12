Equipe de France: Le Graët appellera Deschamps mardi ou mercredi

Au lendemain de la défaite des Bleus en finale de la Coupe du monde 2022 face à l’Argentine, le président de la FFF, Noël Le Graët, a indiqué lundi sur BFMTV qu’il compte appeler son sélectionneur Didier Deschamps d’ici 48 heures. Les deux hommes doivent se rencontrer "le plus rapidement possible" pour trancher sur l’avenir du Basque à la tête de l’équipe de France.

Partira, partira pas ? L’avenir de Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l’équipe de France est incertain. Au lendemain de la défaite des Bleus en finale de la Coupe du monde contre l’Argentine, l’entraîneur de 54 ans, en fin de contrat, laisse planer le doute sur la suite de sa carrière.

Le président de la FFF, Noël Le Graët, avait assuré que DD aura le choix de rester s’il atteint au moins les demi-finales du Mondial 2022 au Qatar. L’objectif a été largement atteint et il revient donc au Basque de trancher sur son avenir. Après la cruelle défaite face à l’Albiceleste, il n’a pas souhaité donner de tendance, se laissant le temps de la réflexion avant un rendez-vous prévu en janvier avec son président.

>> En direct : toutes les infos sur les Bleus

"Se voir le plus vite possible"

Interrogé ce lundi matin sur BFMTV, le dirigeant breton a été un peu plus précis : "Je lui téléphonerai demain (mardi) ou après-demain quand il aura récupéré, lui aussi. On va se voir le plus vite possible, bien sûr." Didier Deschamps et ses joueurs regagnent la France ce lundi. Aucun rassemblement n'aura lieu à leur retour dans la Capitale. Les joueurs rentreront directement chez eux.