Equipe de France: Oudéa-Castéra contredit Le Graët sur les célébrations des Bleus à la Concorde

Invitée de l'émission Télématin sur France 2, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, est revenue sur la mésentente, lundi, concernant les célébrations des Bleus place de la Concorde. Le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, avait affirmé que les joueurs allaient rentrer chez eux avant que, finalement, les hommes de Deschamps ne se rendent à l'hôtel de Crillon dans la soirée.

La mise au point était attendue. Quelques heures après un imbroglio invraisemblable sur la présence ou non des Bleus à Paris pour communier avec les supporters, la ministre des sports Amélie Oudéa-Castéra a tenu à apporter quelques précisions.

"Il n'y a pas eu d'ordre et de contre-ordre, c'est le cheminement de la décision qui s'est fait"

Invitée de l'émission Télématin sur France 2, elle a été interrogée sur la différence de son de cloche, dans la journée de lundi, entre ses propos et ceux de Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football (FFF). Alors qu'elle expliquait le matin que les préparatifs se mettaient en place concernant un accueil des Bleus place de la Concorde, Le Graët expliquait quelques heures plus tard que les joueurs étaient "pressés de rentrer chez eux" et ne passeraient pas par la case célébrations avec les fans.

Au final, lundi soir aux alentours de 21h30, Kylian Mbappé et ses partenaires ont bel et bien passé une tête à l'hôtel de Crillon pour communier avec celles et ceux qui les ont soutenu pendant près d'un mois de compétition.

"Il n'y a pas eu d'ordre et de contre-ordre", a assuré la ministre ce mardi. "C’est le cheminement de la décision qui s'est fait, il faut retenir ce moment de liesse, de communion, très bon enfant avec ces 50 000 personnes. C'était à la hauteur." Et de poursuivre sur cette volonté des vice-champions du monde de passer un moment avec leurs supporters : "C’était une magnifique chose, je pense que tout cela a cheminé", a-t-elle ajouté. "Les Bleus étaient sous le coup de la déception après la défaite à Doha. Petit à petit, Didier (Deschamps), le premier, s’est rendu compte qu’on avait vécu un moment d’anthologie, que le parcours avait été magique et qu'ils avaient donné énormément de fierté. Il fallait être dans ce moment de communion. Je pense qu’il y a eu un cheminement dans ces grands moments. Au début, il y a forcément de la déception, puis petit à petit, ils se rendent compte des choses, de la situation."

Tout cela a participé à la belle fête, lundi soir, sur la place de la Concorde, avec ce retour triomphal des héros déchus.