Equipe de France: Pastore ébloui par Griezmann, le premier joueur qu'on "met sur la feuille de match"

Javier Pastore, ancien joueur du PSG, est impressionné par les performances d’Antoine Griezmann au cœur du milieu de terrain de l’équipe de France à la Coupe du monde. Il en fait le joueur essentiel des Bleus.

Grand amateur de la culture uruguayenne, Antoine Griezmann (31 ans, 114 sélections, 42 buts) a aussi des admirateurs de l'autre côté de la frontière, en Argentine. Javier Pastore, ancien milieu de terrain du PSG actuellement à Doha pour suivre la Coupe du monde, est ébloui par les performances de Grizou avec l’équipe de France lors du Mondial. Il en fait un élément-clé dans la quête d’un nouveau titre mondial des Bleus.

"Là, ce n’est pas forcément beau à voir, mais il fait tout"

"La France fait peur, note-t-il dans une interview à So Foot. Ils ont des joueurs jeunes, physiquement impressionnants. Griezmann contre la Pologne était exceptionnel: il court partout! C’est un joueur super important pour les Bleus. En club (avec l'Atlético de Madrid, ndlr), on voit un Griezmann plus offensif, dans une zone où il doit marquer, faire des passes décisives, tandis que là, ce n’est pas forcément beau à voir, mais il fait tout. Tous ceux qui connaissent le foot savent qu’on met Griezmann en premier sur la feuille de match et ensuite on met les joueurs autour de lui."

Pastore remarque d’autres atouts chez les hommes de Didier Deschamps. "Rabiot aussi est à un niveau incroyable, poursuit-il. Et Mbappé, on le sait: chaque année, il est de plus en plus fort. Il est déterminant maintenant. Quand il est arrivé à Paris, il était encore jeune et pensait davantage à faire un beau geste et si ça termine au fond, tant mieux. Maintenant, tu lui laisses deux centimètres, c’est but. Il sait quand il doit dribbler, quand il faut pousser le ballon, quand faire la passe. C’est un joueur qui n’a pas de plafond de verre."

Pastore restera comme le premier gros recrutement des investisseurs qataris au PSG, qu’il avait rejoint contre 42 millions d’euros en provenance de Palerme en 2011. Il a passé sept saisons dans le club de la capitale, où il a connu Mbappé lors de sa première saison au club (2017-2018). Après son départ, il a rejoint l’AS Roma puis Elche… club qu’il veut quitter, comme il l’a annoncé dans la même interview.