FIFA: Infantino justifie la Coupe du monde tous les deux ans en prenant l'exemple du Super Bowl

Gianni Infantino, le président de la FIFA, ne comprend pas les reproches contre le projet de Coupe du monde tous les deux ans alors qu'il n'y a pas de critiques contre le Super Bowl, qui se déroule chaque année pour clore la saison de football américain aux États-Unis.

L'argument du spectacle des sports américains est-il opportun face à la levée de boucliers des puristes du football? Gianni Infantino, le président de la FIFA, a en tout cas pris l'exemple du Super Bowl, la finale annuelle de la saison de football américain aux États-Unis, pour défendre son projet de Coupe du monde tous les deux ans.

"Je crois définitivement à la nécessité d'avoir plus d'événements prestigieux, que ce soit la Coupe du monde ou autre chose... C'est précisément parce qu'il s'agit d'un tournoi magique qu'il devrait peut-être avoir lieu plus souvent. Le prestige d'un événement dépend de sa qualité, pas de sa fréquence. Vous avez le Super Bowl tous les ans, Wimbledon ou la Ligue des champions tous les ans, et tout le monde est excité et l'attendé", a déclaré le dirigeant italo-suisse, lors d'une déclaration à la presse en Israël rapportée mercredi par l'agence Reuters.

L'idée de la Fifa d'organiser un Mondial biennal, et non plus tous les quatre ans, suscite une cascade de critiques dans le foot européen mais aussi chez les représentants des ligues du monde entier, des joueurs et des supporters. Le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel (LFP), réuni ce mercredi, a d'ailleurs affirmé son opposition au projet.

L'idée d'un Mondial en Israël

Gianni Infantino a profité de ce passage dans l'État hébreu pour évoquer l'hypothèse d'une Coupe du monde 2030 qui serait co-organisée par Israël et les Émirats Arabes Unis avec un ensemble de pays voisins. "Pourquoi ne pas en rêver et y penser, que ce soit au niveau senior, junior, pour les hommes ou les femmes, parce que la Coupe du monde de la Fifa a cette magie unique de rassembler et d'unir les gens", a déclaré le dirigeant, rapellant l'existance d'un "accord historique" entre la fédération israélienne de football et celle des Émirats.

Lors de son intervention au colloque, Gianni Infantino a souligné à quel point une Coupe du monde est devenue "un énorme événement et pas juste un rendez-vous sportif", qui suppose de vendre 3 à 4 millions de billets, de recevoir 1,5 à 2 millions de visiteurs et qui est regardé par 4 milliards de téléspectateurs. "Il a réitéré que la Fifa veut mettre le football au service de la société, de faire vraiment une différence en apportant sa contribution, là où c'est possible, à la paix et la stabilité dans la région", selon le communiqué de la Fifa.