"J’espère que ce n’est pas un discours de façade": Rothen s'interroge sur la réelle envie de Zidane d'entraîner en France

Jérôme Rothen a réagi ce lundi aux propos de Zinedine Zidane au sujet d'une éventuelle arrivée en Ligue 1. Le membre de la Dream Team RMC Sport espère que le champion du monde 1998 est sincère dans sa démarche et réfléchit vraiment à un retour en France pour y entraîner.

Sans club depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane cherche toujours son prochain défi. Un temps cité du côté de l'équipe de France, il a vu Didier Deschamps prolonger. Courtisé par le PSG, il n'a pas accepté d'entraîner l'équipe francilienne. Après sa petite phrase sur un potentiel avenir en Ligue 1, l'ancien meneur de jeu des Bleus a donné lieu à de nombreuses réactions y compris auprès de Jérôme Rothen.

"S’il ouvre la porte comme cela, c’est qu’il réfléchit. Je crois et j’espère qu’il est sincère de ce côté-là, a estimé ce lundi le membre de la Dream Team RMC Sport dans l'émission Rothen s'enflamme. Après le manque n’est pas encore là, parce que s’il avait vraiment voulu entraîner en Ligue 1 cet été, c’était l’occasion ou jamais. Entre Paris, Marseille, Monaco, et Nice, ce sont quatre grands clubs qui sont quasiment sans entraîneur sauf Marseille qui, là, a trouvé le sien. Les trois autres n’ont pas trouvé d’entraîneur."

La Une de Rothen s'enflamme : Zidane en Ligue 1, est-ce vraiment réaliste ? – 26/06 21:19

Rothen craint un "discours de façade" de Zidane

Champion de France en titre, le PSG devrait rapidement officialiser le départ de Christophe Galtier et la nomination de Luis Enrique sur son banc. Mais, comme en 2021, le nom de Zinedine Zidane est revenu ces derniers mois sur le devant de la scène.

"J’espère qu’il est sincère mais j’espère juste que ce n’est pas un discours de façade, encore une fois, juste pour dire que l’image est lisse et parfaite, a poursuivi Jérôme Rothen. Il ne va pas apprécier que je dise encore cela sur lui mais c’est vrai qu’il a une image tellement lisse que dès qu’il dit quelque chose c’est 'ah là là, c’est fantastique'. Si tu creuses un petit peu, je pars du principe que s’il avait voulu, là, il serait déjà en poste en France. Est-ce que ce n’est pas pour… C’est sur TF1 et Téléfoot, cela parle aux passionnés du football français."

"Il ne pourrait pas le dire qu'il n'entraînera pas Paris?"

Pour Jérôme Rothen, la position de Zizou sur la Ligue 1 demeure problématique car elle manque de clarté. En particulier au sujet du PSG.

"Si on prend le Paris Saint-Germain. S'il avait voulu entraîner en France et au Paris Saint-Germain, avec un projet ambitieux et même s'il y avait tout à faire, a ensuite enchaîné l'ancien milieu du club francilen. Il ne peut pas le dire (qu'il ne veut pas entraîner au PSG), sans être grande gueule? Il ne pourrait pas le dire qu'il n'entraînera pas Paris pour plusieurs raisons? Parce qu'il est Marseillais et parce qu'il ne se voit pas entraîner le Paris Saint-Germain? Ce serait clair, ce serait fini et il n'y aurait plus de débat. Mais dans cette personnalité-là qui est lisse, il ne fait pas de vagues..."

Et de conclure sur l'hypothèse d'un retour de Zinedine Zidane en France: "Il n'y a pas de club assez ambitieux ou qui dispose d'assez de moyens pour lui à part le PSG. Mais il ne veut pas pour ses raisons. Mais j'aurais préféré qu'il le dise. Aujourd'hui il est ambigu dans sa réponse."