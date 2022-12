France-Argentine: Du respect mais pas d'amitié... Pourquoi la relation entre Griezmann et Messi est compliquée

Pendant leurs deux saisons en commun au FC Barcelone, Antoine Griezmann et Lionel Messi n’ont jamais noué de fortes relations même s’ils se respectent. Ils se retrouveront dimanche (16h) lors de la finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine.

Quitte à froisser Kylian Mbappé, Antoine Griezmann (31 ans) a rapidement sorti la brosse à reluire pour Lionel Messi. Le milieu de terrain de l’équipe de France a pensé à ses retrouvailles avec la star argentine, dimanche en finale de la Coupe du monde, aussitôt après la qualification acquise aux dépens du Maroc (2-0). Il s’est dit impatient de retrouver "le meilleur du monde" et mis en garde ses partenaires. "Une équipe où il y a ‘Leo’ dedans, c'est différent", a-t-il ajouté. Griezmann a côtoyé Messi pendant deux ans au Barça (2019-2021) et s’il lui a toujours déclaré son respect, la relation entre les deux hommes n’a jamais vraiment pris.

Les origines de cette entente seulement cordiale remontent à l’été 2018, quelques jours avant le Mondial. A la sortie d’une saison pleine avec l’Atlético de Madrid (49 matchs, 29 buts, 15 passes, une Ligue Europa), Griezmann avait tapé dans l’œil du Barça qui en avait fait un objectif de recrutement. Les stars catalanes avaient publiquement appuyé pour sa venue, Lionel Messi en tête. "C’est facile de s'entendre avec les bons joueurs et Griezmann fait partie des grands joueurs, il traverse actuellement un moment exceptionnel dans sa carrière, avait lancé la star argentine. Bien évidemment que je l'aime bien. C'est un des meilleurs joueurs désormais. Je ne sais pas s'il y a quelque chose avec lui ou non, mais nous sommes heureux que les meilleurs joueurs viennent au FC Barcelone et Antoine Griezmann est l'un d'entre eux."

"La Decision" a tout gâché d'entrée

Ces appels du pied répétés avaient instillé le doute dans l’esprit de Griezmann. Quelques semaines après son titre de champion du monde, le Français avait pris tout le monde à contrepied en annonçant son choix de prolonger son contrat avec l’Atlético de Madrid, dans un documentaire intitulé "La decision". Incompréhension et colère enfouie chez les stars du Barça. Griezmann avait finalement rejoint le club catalan un an plus tard dans un climat au mieux glacial, au pire défiant. Les poids lourds du vestiaire (les fameux "pesos largos" de la presse catalane) avaient vite fait comprendre au Français que la mise en scène de sa volte-face les avait sérieusement froissés.

Et cela avait grandement perturbé l’intégration de "Grizou" dans le jeu. Volontaire mais perdu dans le schéma tactique (baladé à un peu à tous les postes de l’attaque), le milieu offensif avait alors vu les ballons passer loin de lui. Messi privilégiant notamment d’autres partenaires. "Ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup et moi non plus, nos échanges sont donc limités, avait reconnu Griezmann quelques semaines après son arrivée en 2019. Je lui ai servi quelques matés, on est sur la bonne voie. Il a été blessé, c'est donc difficile de développer cette connexion et de l'améliorer, mais nous sommes deux garçons ouverts et on est là pour s'aider entre coéquipiers."

Célébrations et prises de paroles n'y ont rien fait

Luis Suarez, grand ami de Messi, aurait joué les entremetteurs pour rapprocher les deux hommes hors du terrain. Mais cela n’a jamais vraiment matché. Le Français et l’Argentin ont bien tenté à plusieurs reprises de feindre une complicité sur des célébrations du but. Le rendement correct de Griezmann (15 buts en 48 matchs en 2019-2020, 20 buts en 51 matchs la suivante) n’a pas fait exploser les atomes crochus du duo qui se vouait du respect et c’est tout.

"Nous avons de bonnes relations, comme avec tous les partenaires, avait assuré Messi en février 2020. En dehors du terrain, nous l'avons également. Evidemment c'était normal que ça allait être compliqué au début, il faut se connaître, les mouvements aussi ... Il vient d'un jeu différent, il était habitué à jouer autrement, c'était aussi à lui de jouer à gauche, ce qui n'est peut-être pas là où il se sent le mieux. Mais aujourd'hui, dans les derniers matchs en avant-centre, nous avons plus de possibilités de connexion, nous sommes plus proches les uns des autres. Ce n'est pas que nous nous entendons mal, mais c’était sur certaines situations de jeu, et nous nous entendons très bien désormais."

Griezmann obligé de déminer les propos de ses proches

Les relations s’étaient tendues quelques mois plus après des déclarations d’Eric Olhats, ancien conseiller du joueur qui ne l’était déjà plus à l’époque; et de l’oncle de Griezmann en novembre 2020. "J'étais persuadé qu'Antoine n'allait pas réussir les six premiers mois à Barcelone, mais je ne m'attendais pas à ce que ça dure un an quand même, avait-il lancé. En plus avec Messi autour... Je sais ce qu'il se passe à l'intérieur, donc ce n'est pas facile." Il avait conclu en assurant qu'il y avait des choses "qu'il ne pouvait pas dire". Cela avait eu le don de faire sortir de ses gonds Messi, pourtant connu pour sa placidité. "J'en ai marre d'être toujours le problème dans le club", avait-il lâché.

Griezmann avait désamorcé la bombe quelques jours plus tard dans une longue interview à la chaîne Movistar, où il avait voulu éteindre toutes les polémiques sur son aventure chaotique en Catalogne. "J’ai parlé avec Léo quand je suis arrivé et il m’a dit que ça l’avait fait ch…, que ça lui avait fait mal, quand j’avais refusé de venir la première fois, parce qu’il avait fait des déclarations publiques et que j’avais dit non, avait-il révélé. J'aurais réagi de la même manière à sa place. Mais il m'a dit que j’étais maintenant dans son équipe et qu’il était avec moi jusqu’à la mort. Et c’est ce que je ressens tous les jours." En décembre 2020, Messi avait clamé qu’il n’avait "jamais" fait tout ce qui a été dit, notamment sur le fait "qu'il ne voulait pas sa signature".

Le message très sympa de Griezmann à Messi après son départ du Barça

En juin 2021 avant l’Euro, Griezmann avait réaffirmé sa bonne entente avec le septuple Ballon d’or ? "On s'entend bien, avait-il confié dans L’Equipe. On s'écrit parfois des messages, on communique beaucoup à l'entraînement. Sur le terrain, c'est un joueur avec lequel il est évidemment super facile de jouer. Vous lui envoyez un melon, il le transforme en caviar. On n'a pas cette pression de rater la passe avec lui. Dans le jeu, cela va de mieux en mieux." Les deux hommes n’ont, alors, plus jamais rejoué ensemble puisque Messi, en fin de contrat, a finalement quitté le club en août, provoquant un séisme en Catalogne. Cela avait nourri la rancœur des supporters… contre Griezmann, dont le salaire élevé aurait supposément empêché le club de conserver son joyau. "Messi part à cause de toi", avaient même lancé certains d’entre eux contre le Français à l’entrée du centre d’entraînement.

Le même jour, Grizou avait fait part de sa tristesse de voir partir son coéquipier. "La seule chose que je puisse te dire et que pense tout amoureux du football: merci, avait-il écrit sur Instagram. (…) Je suis sûr que ce n'est pas un adieu mais un 'à bientôt' et que ton chemin croisera de nouveau celui du Barça. Je te souhaite le meilleur, d'être heureux avec ta famille, où que vous alliez. Peu savent ce que c'est d'être Messi, tu as été un exemple pour moi, dans tous les sens du terme." Griezmann avait aussi quitté le club cet été-là pour retrouver l’Atlético de Madrid. Un peu plus de deux ans plus tard, les deux hommes vont se retrouver pour la première fois, dimanche dans la peau d’adversaires cette fois. Avec un profond respect mais sans émotion excessive.