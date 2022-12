France-Argentine: Nadal a pleuré après le 3eme but de Messi… mais c’est Mbappé qu’il rêve de voir au Real

Dans un entretien à AS, le légendaire tennisman espagnol Rafael Nadal avoue avoir lâché une larme après le 3eme but argentin de Lionel Messi. Mais le fan absolu du Real Madrid n’a d’yeux que pour Kylian Mbappé et rêve que le Français signe un jour pour le club merengue.

Il y a décidément eu beaucoup de larmes pour Rafael Nadal en cette fin d’année 2022. Après celles, désormais dans la légende, provoquées par les adieux au tennis de Roger Federer en Laver Cup et probablement celles qui ont accompagné la naissance de son fils, le recordman des titres en Grand Chelem (22) a également pleuré dimanche soir en regardant la finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine (3-3, 4 tab à 2 pour l'Albiceleste). Si le champion majorquin s’est dit "désolé" pour ses amis français et pour tout ce que Paris représente pour lui, il a été submergé par l’émotion quand Lionel Messi a inscrit le 3eme but de l’Albiceleste en prolongation.

"Qu’un aussi grand joueur gagne le dernier titre qui lui manquait, avec tout ce que cela représente pour l’Argentine, cela m’a semblé juste. J’ai apprécié et été ému, confie-t-il à AS. Quand Messi a marqué le 3eme but, j’ai eu les larmes aux yeux. Ce qui était émouvant c’était de voir quelqu’un d’aussi grand atteindre ce qu’il cherchait après avoir tellement souffert pour y parvenir. J’ai vraiment aimé cette finale surtout à partir de la 70eme minute, quand elle est devenue spectaculaire."

"Mbappé ? Si je le pouvais, il viendrait au Real demain"

Si la Pulga a fait vibrer Rafael Nadal, cet inconditionnel supporter du Real Madrid est aussi fan de Kylian Mbappé. Le Majorquin ne désespère pas de voir la star du PSG débarquer un jour chez les champions d’Europe : "Si je le pouvais, il viendrait demain", clame-t-il. Et Nadal de revenir sur le feuilleton de l’année, avant la prolongation de contrat du Français à Paris : "Je pense qu’il voulait venir à Madrid mais en raison de nombreux facteurs, c’était compliqué. J’espère le voir à Madrid dans le futur. J’aimerais qu’il soit là dès cette saison mais le Real est dans une bonne position dans toutes les compétitions et joue un football fantastique selon moi", conclut le tennisman espagnol.