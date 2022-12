France-Maroc: "le cerveau", "le virtuose", tout le monde s’enflamme pour Griezmann

Homme du match étincelant face au Maroc (2-0), Antoine Griezmann (31 ans), suscite l’admiration auprès de supporters et personnalités en France mais aussi à l’étranger où le milieu est présenté comme le cerveau des Bleus.

Antoine Griezmann (31 ans, 116 sélections, 42 buts) a reçu tous les suffrages mercredi après sa demi-finale face au Maroc (2-0). Ceux du jury qui lui a remis le titre honorifique d’homme du match, des fans, des observateurs et de nombreuses personnalités. Repositionné dans un milieu de terrain à trois, moins offensif, le joueur de l’Atlético de Madrid s’éclate dans ce nouveau rôle. Il était partout, dans sa surface (où il a dégagé trois ballons), sur toute la largeur de l’entrejeu mais un peu moins devant qu’habituellement. Il a tout de même touché quelques munitions dans la surface adverse, comme celui adressé à Kylian Mbappé à l’origine du premier but.

"Le meilleur joueur de cette Coupe du monde"

Cette panoplie de joueurs complet à la technique délicieuse lui vaut une accumulation de félicitaions, ce jeudi. "Ouvrez les yeux les gens, s’enflamme l’artiste Matt Pokora, passé proche d’une carrière de footballeur professionnel après avoir fréquenté le centre de formation de Sedan. Griezmann est le meilleur joueur de cette coupe du monde. Si vous avez déjà joué au foot on se sait, si vous n’êtes pas d’accord allez apprendre le football."

Les statistiques disent d’ailleurs qu’Antoine Griezmann est le joueur de la Coupe du monde à avoir délivré le plus de passes avant une frappe (21). Récemment invité sur RMC, Christophe Dugarry voyait en lui un côté "zidanesque", quand Daniel Riolo, éditorialiste, en fait "l'homme fort de l'équipe". Paul Pogba, son partenaire, le compare à N'Golo Kanté.

"C'est l'homme du match pour moi, abonde Alan Shearer, ancien légende de Newcastle. Il faut donner du crédit à la façon dont Didier Deschamps l'a utilisé. C'est un super talent, un joueur vraiment intelligent qui lit très bien le jeu. Quand on pense aux joueurs qui leur manquent, lui et Aurélien Tchouaméni ont été fantastiques sur le travail défensif."

Rio Ferdinand, ancien défenseur anglais, a aussi été impressionné par l’aisance de cette reconversion. "Nous pourrions montrer de superbes vidéos de lui avançant et créant des choses, mais nous pouvons probablement vous montrer autant de vidéos de sa défense", confie l’ancien joueur de Manchester United sur la BBC.

Si la presse argentine s’est immédiatement jetée sur le duel Mbappé-Messi, la presse anglaise (comme française bien sûr) est la plus prompte à louer l’apport de Griezmann. Le Telegraph le qualifie de "virtuose" de l’orchestre français. Griezmann, grand fan de NBA, se fait même un nom aux Etats-Unis par le biais du New York Times qui en fait le joueur le plus important de l’équipe de France. "Il n’est peut-être pas la star de l’équipe de France mais il est son cerveau, écrit le journal. Il a l'intuition de changer sa façon de jouer et où il joue, pour que les choses se passent bien, et la polyvalence pour s'assurer qu'il s'épanouit partout où il est requis."