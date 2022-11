Ghana: "Neymar n’est pas meilleur que moi", la punchline de Mohammed Kudus, qui parle de "fake news"

The Guardian a publié mercredi une interview de Mohammed Kudus, dans laquelle l’attaquant du Ghana affirme être aussi doué que Neymar. Mais le milieu offensif de l’Ajax Amsterdam dément avoir tenu ces propos et accuse le journal britannique de "fake news".

La punchline n’est pas passée inaperçue. Il faut dire qu’elle est assez tranchante. The Guardian a publié mercredi une interview de Mohammed Kudus dans laquelle l’attaquant du Ghana affirme: "Neymar n’est pas meilleur que moi, c’est juste un joueur plus important". De quoi faire réagir sur les réseaux, avec une pluie de railleries à l’attention du milieu offensif de l’Ajax Amsterdam. Face à cette vague de commentaires moqueurs, le joueur de 22 ans a réagi pour démentir ces propos.

"Fake news", a-t-il écrit dans une story Instagram, en partageant l’article en question. "Ma famille et ma culture m’ont appris à respecter les plus âgés que moi. Neymar, comme beaucoup de légendes, nous a donné envie de rêver. Comme Neymar, je veux humblement inspirer la prochaine génération", a précisé Mohammed Kubus.

Il s’est chauffé avec Neymar il y a deux mois

Difficile de savoir si The Guardian, connu pour être un média fiable outre-Manche, a inventé cette punchline ou si l’international ghanéen (18 sélectionbs, 5 buts) ne l’a plus assumée après avoir été pris en grippe sur internet. Dans cette même interview, Mohammed Kudus se serait déclaré ravi par la perspective de croiser Neymar et le Brésil lors de la Coupe du monde 2022. "On pourrait se retrouver, ça serait cool. Je suis sûr qu’il apprécierait cette confrontation."

En septembre dernier, les deux joueurs se sont chauffés lors d’un amical organisé au Havre (victoire 3-0 de la Seleçao). "Il défendait son pays et moi le mien. Je n’allais pas me laisser bousculer. Ce qui le rend meilleur, pour le moment, c’est tout ce qu’il a accompli", aurait expliqué Kudus, qui débutera son Mondial avec les Black Stars face au Portugal, ce jeudi au Qatar (17h).