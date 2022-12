Ghana-Uruguay: grosse frayeur pour la fille d'Ayew, qui s'est évanouie au stade après le penalty manqué par son père

Sous le coup de l'émotion après le penalty raté par son père lors de Ghana-Uruguay, la jeune fille d'André Ayew s'est évanouie dans les tribunes du stade Al-Janoub, vendredi. Ce dernier, remplacé à la mi-temps, a pu aller la récupérer à l'hôpital en meilleure santé.

Le mystère autour du remplacement d'André Ayew - et de son frère Jordan - dès la mi-temps de Ghana-Uruguay (0-2), vendredi, a peut-être été levé. Il semble que ce n'est non pas pour son penalty raté dès la 21e minute, qui aurait pu lancer ses Blacks Stars vers un succès plutôt qu'une élimination, mais plutôt pour aller s'enquérir de la santé de sa fille que le capitaine ghanéen n'a pas disputé le second acte de ce duel décisif.

Selon le média belge HLN, André Ayew a effet appris que sa petite de 7 ans, présente au stade Al-Janoub pour le soutenir lui et son oncle, s'était évanouie après le penalty raté par son père. Probablement sous le coup de l'émotion.

André et Jordan auraient été informés de la situation et le père de 32 ans se serait immédiatement rendu à l'hopital où avait été prise en charge sa fille. Il l'a finalement retrouvée en meilleure santé, en atteste ce cliché pris devant le bâtiment médical.

"Dieu donne ses combats les plus difficiles aux gens qui peuvent les surmonter"

Absent du groupe de joueurs qui est allé salué après l'élimination les fans ghanéens venus soutenir leur équipe au Qatar, André Ayew a été interrogé par beIN Sports un peu plus tard dans la soirée. Terminant son intervention par une dernière tirade finalement lourde de double-sens : "Il faut être un homme. Ce qu'il se passe pour certaines personnes, Dieu l'a voulu ainsi. Il donne ses combats les plus difficiles aux gens qui peuvent les surmonter".

Pour la dernière journée de la phase de groupes du Mondial, le Ghana a été éliminé de la course aux huitièmes de finale de la compétition, battu 2-0 par l'Uruguay de son vieil ennemi Luis Suarez. Et devancé d'un point par la Corée du sud, qualifiée après avoir renversé le Portugal (2-1) dans l'autre duel de la poule.