PSG: Rothen trouve "délirant" que Messi puisse jouer avec l'Argentine

Alors qu'il a manqué les deux derniers matchs du PSG en raison de douleurs aux ischios-jambiers et au genou, Lionel Messi a rejoint l'Argentine, où il pourrait jouer avec la sélection. Une situation que Jérôme Rothen trouve "délirante", comme il l'a expliqué dans l'émission "Rothen s'enflamme" ce mardi sur RMC.

Même lorsqu'il se trouve à plus de 11.000 kilomètres, Lionel Messi parvient à faire parler de lui à Paris. La Pulga a rejoint la sélection argentine ces dernières heures pour disputer les deux matchs de qualification pour la Coupe du monde 2022 de l'Albiceleste. Et ce malgré son absence lors des deux derniers matchs du PSG, contre Leipzig (2-2) et Bordeaux (3-2) pour des douleurs aux ischios-jambiers et au genou.

Le départ de Messi pour rejoindre sa sélection n'a pas manqué de faire réagir. Dans son émission "Rothen s'enflamme" ce mardi, Jérôme Rothen s'est insurgé contre cette décision. "C'est très choquant, je ne comprends pas du tout", a commencé par indiquer le consultant pour RMC, avant d'ajouter "être en total accord avec Leonardo".

Le directeur sportif du Paris Saint-Germain avait indirectement fustigé ce choix, s'en prenant davantage aux instances du football mondial dans les colonnes du Parisien: "Nous ne sommes pas d'accord pour laisser partir en sélection un joueur qui, pour nous, n'est pas en condition physique ou qui se trouve en phase de réhabilitation. Ce n'est pas logique, et ce type de situations mérite qu'on définisse un véritable règlement avec la FIFA."

Un premier match dès jeudi contre l'Uruguay?

Alors, Messi, reparti trop tôt en sélection? Oui, selon Jérôme Rothen: "Ça me paraît logique. Tu n'as pas joué, tu as été blessé, tu n'as pas été à Bordeaux sur le dernier match. Que tu ailles au rassemblement pour faire constater ta blessure, pas de souci, mais reste concentré sur ton adaptation au PSG et fais en sorte qu'au PSG, tu brilles."

Messi a été annoncé titulaire par la presse argentine pour le premier match de l'Albiceleste contre l'Uruguay le 11 novembre. Avant un choc face au Brésil le 16 novembre. Deux matchs de qualification pour la Coupe du monde, mais moins importants qu'il n'y paraissent, à en croire Jérôme Rothen, car l'Argentine possède huit points d'avance sur le troisième au classement.

Le choc face à City en ligne de mire

"Il peut être titulaire avec l'Argentine et revenir en boulet de canon. Mais il peut aussi revenir blessé. Il y a plus de chances de l'avoir à 100% en le gardant au chaud qu'en l'envoyant en Argentine", assure Rothen, qui anticipe le match à venir du PSG à Manchester City, lors de la 5e journée de Ligue des champions.

Une rencontre décisive dans le groupe A, les Parisiens pouvant reprendre la première place de la poule en cas de victoire. Pour ce choc, Mauricio Pochettino espèrera très certainement pouvoir compter sur Messi. Qui aura donc peut-être repris la compétition avec l'Argentine dans les prochains jours.