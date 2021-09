Argentine: triplé et record pour Messi, ému aux larmes

Lionel Messi a offert une victoire confortable à l'Argentine face à la Bolivie (3-0) en inscrivant les trois buts du match, dans la nuit de jeudi à vendredi lors des qualifications pour la Coupe du monde 2022. La star du PSG a fondu en larmes à l'issue du match.

Lionel Messi va retrouver le PSG en grande forme et le moral gonflé à bloc. L'attaquant a brillé dans la nuit de jeudi à vendredi en inscrivant un triplé lors de la victoire aisée de l'Argentine face à la Bolivie (3-0), comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2022.

Il bat le record de Pelé

Ce coup du chapeau lui permet aussi d'entrer un peu plus dans la légende en battant le record des buts en sélection en Amérique du Sud. Avec 79 réalisations en 153 sélections, il dépasse Pelé (77). Un total encore loin de celui de son grand rival, le Portugais Cristiano Ronaldo devenu, avec 111 réalisations en 180 matches, le meilleur buteur toutes sélections comprises.

Face à une laborieuse Bolivie, Messi a marqué à la 14e, 64e et 88e minutes, mettant en liesse les 25.000 spectateurs du stade Monumental de Buenos Aires, ouvert au public pour la première fois depuis le début de la pandémie. Le score aurait pu être encore beaucoup plus élevé. Angel Di Maria, Leandro Paredes, Lautaro Martinez ou Marcos Acuña ont eu de bonnes occasions mais leurs actions ont échoué. Mais la communion était totale pour fêter la Copa America remportée en juillet dernier.

Messi en larmes au moment de présenter la Copa America

"J'ai attendu ça longtemps, a confié Messi, très ému au moment de présenter le trophée à ses supporters au point de fondre en larmes. Maintenant pour en profiter, c'est un moment unique après avoir attendu si longtemps, je suis très heureux."

A la fin de la rencontre, les organisateurs avaient organisé un concert et des feux d'artifice. Les joueurs ont célébré leur victoire et leur récent titre avec les tribunes occupées à 30% seulement en raison de la pandémie de Covid-19. "Les gens sont fous (de joie). Tout s'enchaîne, l'équipe nationale qui vient d'être championne de la Copa America", a dit Messi évoquant les restrictions d'accès dans les stades en raison des restrictions sanitaires. Avec 18 points, l'Argentine est deuxième derrière le Brésil, vainqueur 2-0 jeudi face au Pérou. La Bolivie, elle, n'a plus aucune chance de qualification.