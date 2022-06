Coupe du monde 2022: la presse écossaise rend hommage à l’Ukraine, Souness réclame une qualification

L’Ukraine a battu l’Ecosse mercredi en demi-finale des barrages qualificatifs pour le Mondial 2022. Après cette belle victoire de la Zbirna, la presse écossaise a salué leur performance réalisée sur fond de guerre entre l’Ukraine et la Russie.

Une victoire hautement symbolique et largement méritée. La sélection ukrainienne de football a réalisé une grosse performance pour venir à bout de l’Ecosse mercredi, lors des demi-finales des barrages pour la Coupe du monde 2022.

Dominateurs, les partenaires d’Oleksandr Zinchenko l’ont emporté sur la pelouse d’Hampden Park à Glasgow (3-1). Une victoire qui leur a valu un bel hommage de la presse écossaise, malgré la déception de l’échec de la Tartan football team. Une soirée mémorable entamée par la communion entre supporters des deux équipes et l’hymne ukrainien chanté par les fans écossais.

"Gloire à l’Ukraine", "Courageux et brillant"

Si le journal The Herald place une photo du match en une, l’actualité locale a pris le dessus sur l‘élimination de l’Ecosse. Il faut attendre les pages intérieures pour voir le quotidien rendre hommage à la performance de l’équipe entraînée par Oleksandr Petrakov d’un "Gloire à l’Ukraine". Une belle référence aux slogans utilisés par la résistance ukrainienne depuis le début du conflit avec la Russie.

Le ton est le même pour la version écossaise du Daily Star, qui fait sa une sur le "Gloire à l’Ukraine" tout en précisant que cette équipe "a mérité cette victoire".

La une du journal The Scotsman du 2 juin 2022 © DR

L’antenne écossaise de la BBC a salué la fabuleuse victoire de leur bourreau lors de cette rencontre. "Une Ukraine héroïque a sorti une performance pleine de mental, d'effort et de courage pour assommer l'Écosse et se qualifier pour une finale historique des barrages de la Coupe du monde contre le pays de Galles", a ainsi lancé la radio britannique via un message posté sur les réseaux sociaux et un article sur son site.

Le Sun a quand même partagé sa déception

Du côté de la version locale du tabloïd The Sun, on félicite également les membres de la Zbirna pour leur état d’esprit et leur incroyable performance à Glasgow. Même si le journal rappelle que "même si c’est l’Ukraine, la douleur est la même" après la fin du rêve de jouer la Coupe du monde.

"En vérité, l'Ukraine le voulait plus et le méritait bel et bien davantage, a lâché le quotidien. Ils ont incarné ce pays que nous avons appris à connaître au cours des trois derniers mois: courageux et brillant."

"L’Ukraine devrait aller à la Coupe du monde"

Avant même le coup d’envoi du match, la légende écossaise Graeme Souness insistait sur l’importance de cette rencontre pour le peuple ukrainiein. Au-delà du football, cette sélection se bat pour faire exister son pays et donner de l’espoir à tous ceux qui luttent contre l’invasion russe.

"L’Ukraine transcende le football, c’est une question de vie et de mort, a lancé le consultant depuis le bord du terrain. C’est à seulement 4 ou 5 heures de nous, ce n’est pas à l’autre bout du monde et cela pourrait nous arriver un jour. On doit se lever pour soutenir l’Ukraine autant que possible. […] Pour moi la Fifa devrait, quoiqu’il arrive lors des barrages, cette équipe devrait aller à la Coupe du monde. Il faut faire un groupe de cinq équipes. L’Ukraine devrait aller à la Coupe du monde. Le nom de l’Ukraine doit rester dans toutes les têtes."

Et de conclure: "L’Ukraine devrait aller à la Coupe du monde. Le nom de l’Ukraine doit rester dans toutes les têtes et les gens en Russie doivent réaliser qu’ils sont seuls et dans l’erreur."

Zinchenko ambitieux avant le duel contre les Gallois

Champion d’Angleterre avec Manchester City, Oleksandr Zinchenko a ému la planète football en conférence de presse cette semaine. Rattrapé par l’émotion et tout le poids du match, et pas seulement l’enjeu sportif, le milieu offensif ukrainien a fondu en larmes mardi. Mais après la qualificaiton de son équipe pour la finale des barrages, le joueur de 25 ans va plus loin.

"Tout le monde connaît la situation en Ukraine et chaque match est comme une finale. En tant qu'équipe, nous rêvons d'être à la Coupe du monde, a lancé l'intéressé au micro de Sky Sports. Nous avons encore un match, encore une finale, et nous devons le gagner. Sinon, ce match (contre l'Ecosse) ne signifiera rien."

Une nouvelle victoire face aux partenaires de Gareth Bale enverrait l’Ukraine à la Coupe du monde. Une belle récompense et un exploit retentissant pour cette sélection qui n’a jamais rien lâché malgré l’invasion de son territoire par la Russie.