Coupe du monde 2022 (qualifs): Italie, Portugal... qui sera tête de série pour les barrages?

Le Portugal et l'Italie n'ont pas réussi à se qualifier directement pour la Coupe du monde 2022. Les deux sélections devront passer par les barrages en mars prochain mais les joueront en tant que tête de série. Avant les derniers matchs des éliminatoires en Europe, tour d'horizon sur les équipes déjà assurées de finir parmi les meilleurs deuxièmes de la phase de groupes.

Portugal, Italie, Pologne, Russie, Suède et même peut-être la Norvège ou les Pays-Bas… Les grosses équipes ne manquent pas lors des barrages de la zone Europe pour la Coupe du monde 2022.

Après la phase de groupes, douze barragistes s’affronteront pour les trois dernières places qualificatives mais six d’entre eux entameront ces terribles mini-tournois en qualité de tête de série.

Une fois retirés les résultats des matchs contre les derniers des groupes de six équipes, on retient d’abord le plus grand nombre de points pour déterminer ces têtes de série. En cas d’égalité, la différence de buts générale est le deuxième critère pris en compte. Si une ou plusieurs sélections sont à égalité parfaite, on prend ensuite le nombre total de buts marqués, puis le nombre de buts inscrits à l’extérieur ou encore le nombre de victoires…

Quatre têtes de série (sur six) déjà connues

Finir parmi les six meilleurs barragistes possède une vraie importance. D’abord, c’est l’assurance de jouer à domicile lors de sa demi-finale à élimination directe dans l’un des trois mini-tournois de l’UEFA. Ensuite, cela permet de ne pas affronter une autre tête de série avant une éventuelle finale, dont le lieu sera tiré au sort.

Avant les derniers matchs des qualifications ce mardi et notamment le groupe G où règne un suspense terrible avec trois équipes encore en course pour une qualification directe (Pays-Bas, Turquie et Norvège), certains statuts sont déjà validés.

Avec 17 points, le Portugal est ainsi assuré de finir parmi les six meilleurs deuxièmes des éliminatoires. Idem pour l’Ecosse (17 pts), l’Italie (16 pts) et la Russie (16 pts). De la même manière, la Macédoine du Nord est certaine de ne pas être tête de série avec seulement 12 unités (18 pts moins ceux pris contre le Liechtenstein).

Qualifié via la Ligue des nations, l’Autriche ne peut pas non plus être tête de série lors des barrages. Pour les autres, tout reste encore possible et la place de tête de série pourraient même se jouer à la différence de buts voire au nombre de buts marqués.

Quelles têtes de série pour les barrages ?

Les équipes déjà assurées d'être têtes de série pour les barrages:

- Portugal

- Ecosse

- Italie

- Russie

Les équipes qui peuvent encore être têtes de série en cas de barrages:

- Suède

- Pologne

- Le barragiste du groupe G : Pays-Bas, Norvège ou Turquie

- Le barragiste du groupe E : République tchèque ou Pays de Galles

- Finlande

Les équipes qui ne seront pas têtes de série en cas de barrages:

- Macédoine du Nord

- Ukraine

- Autriche (qualifié via Ligue des nations)

-L'autre repêché via la Ligue des nations : République tchèque ou Pays de Galles, c'est-à-dire celui qui ne terminera pas 2e du groupe E.