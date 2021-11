Paris-Bercy: après sa défaite contre Djokovic, Medvedev se désole... du penalty raté d'Aubameyang

Défait ce dimanche en finale du Masters 1 000 de Paris-Bercy face à Novak Djokovic en trois sets, Daniil Medvedev a tenu dans son discours à partager son désarroi... face à un penalty manqué de Pierre-Emerick Aubameyang au même moment avec Arsenal. Le Russe a ironisé sur sa mauvaise journée, lui qui compte l'attaquant gabonais dans sa Fantasy Premier League.

Vainqueur en 2020 du Masters 1000 de Paris-Bercy, Daniil Medvedev s'est incliné ce dimanche en finale du tournoi parisien, face au numéro 1 mondial Novak Djokovic (3-6, 6-4, 6-4). Mais au moment de la cérémonie protocolaire, après avoir remercié les organisateurs et son staff, le Russe en a profité pour partager un regret surprenant.

Pendant cette finale entre les deux meilleurs joueurs actuellement au classement ATP, plusieurs rencontres de Premier League ou de Ligue 1 se tenaient au même moment. Pourtant sur le court, Daniil Medvedev était bien au courant de l'actualité footballistique outre-Manche.

"Cela fait beaucoup avec la défaite"

"L'année dernière, je n'étais pas content, même si j'avais gagné le tournoi, parce que j'avais Pierre-Emerick Aubameyang dans mon équipe Fantasy et là je suis encore moins content. Il vient de rater son penalty et a pris un carton jaune. C'est dommage, ça fait beaucoup avec la défaite, a ironisé Daniil Medvedev. L'année prochaine, j'espère que ça sera mieux pour moi lors de ma finale et pour mon équipe Fantasy."

Ce dimanche, Arsenal accueillait Watford lors de la 11e journée de Premier League. Titularisé à la pointe de l'attaque des Gunners, Pierre-Emerick Aubameyang a eu l'occasion d'ouvrir le score, sur penalty, en première période (35e). Mais la tentative du Gabonais a été repoussée par Ben Forster. L'attaquant a aussi écopé d'un carton jaune (52e) et c'est finalement Emile Smith-Rowe qui a offert la victoire à son équipe (56e), sur une frappe du droit à l'entrée de la surface.

L'année dernière, Daniil Medvedev avait partagé sur sur réseaux sociaux son équipe Fantasy intitulée en russe "terrible Aubameyang". Pourtant, il avait vendu l'attaquant d'Arsenal pour faire place aux stars de Liverpool en cours de saison. "Je l'aime beaucoup en tant que joueur, j'espère qu'il pourra marquer plus mais malheureusement pour mon équipe je l'ai déjà vendu", partageait Medvedev en novembre 2020.

Finalement, le Russe a repris une saison plus tard Aubameyang dans son équipe. qui a marqué à 4 reprises cette saison en Premier League. "Un jour, je veux que les gens puissent aussi parler de moi comme d'un bon manager Fantasy", lançait aussi Medvedev. Reste à savoir si ce jour-là, Pierre-Emerick Aubameyang sera toujours dans l'équipe du dernier vainqueur de l'US Open.