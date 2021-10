Anelka pointe la maladresse de Giroud sur le cas Mbappé avant l'Euro

Dans l'émission "Rothen s'enflamme" ce mercredi sur RMC, Nicolas Anelka est revenu sur les propos d'Olivier Giroud, qui a expliqué que sa petite brouille avec Kylian Mbappé durant l'Euro avait été montée en épingle par les médias.

Quatre mois après, c'est une petite phrase qui fait encore réagir. Rappelez-vous, après une victoire des Bleus contre la Bulgarie (3-0) en match de préparation pour l’Euro 2021 début juin, Olivier Giroud avait publiquement regretté "des ballons qui n’arrivent pas", visant sans le nommer Kylian Mbappé. Le Parisien, agacé, avait répliqué en conférence de presse : "J'aurais préféré qu'il vienne (me le dire en face) et qu'il soit même beaucoup plus virulent." Dans un long entretien récemment accordé à RMC Sport, Mbappé a confirmé avoir été vexé par cette pique de Giroud : "C’était pour moi, j’étais concerné. Moi, j’ai été déçu deux jours. C’est la vérité. J’avais la rage le soir. C’était plus le truc… tu marques deux buts, je viens te féliciter et tu ne me dis rien."

Les médias, seuls responsables ?

Mais pour Giroud, tout ceci a été monté en épingle par les médias. "C'était une si petite chose. Il était un peu contrarié pendant quelques jours même si je lui ai expliqué que je ne le pointais pas du doigt. Je n'avais pas l'intention d'être dur avec qui que ce soit. (...) Les médias ont essayé de gonfler la chose et de dire que cela a ruiné l'atmosphère au sein de l'équipe", a expliqué le buteur de l’AC Milan auprès du journal The Guardian. Les médias, seuls responsables ? Un avis pas forcément partagé par Nicolas Anelka, qui était sur le plateau de l’émission "Rothen s’enflamme" ce mercredi. Pour l’ancien attaquant du Real Madrid, Giroud "n’aurait pas dû" avoir ces mots après France-Bulgarie.

"Je pense qu’il y a aussi un manque de considération. On a toujours dit qu'Olivier Giroud était là parce que Karim Benzema n'était pas là. Le fait que Karim revienne, ça a tout chamboulé. Il a voulu s'exprimer, mais il s'est mal exprimé là-dessus. Ça a fait une petite histoire au sein de l’équipe de France. Le fait que derrière les Bleus ne gagnent pas, ça a fait ressortir des histoires", a souligné Anelka sur RMC. Même analyse du côté de Jérôme Rothen : "Je n’en veux pas à Giroud mais Mbappé aurait aimé qu’il lui dise les choses tout de suite après le match. C’est Giroud qui a mis de l’huile sur le feu et c’est un peu dérangeant de revenir là-dessus quelques mois après."

