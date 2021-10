Equipe de France: Giroud peste contre les médias sur sa brouille avec Mbappé

Olivier Giroud regrette les proportions prises par sa brouille avec Kylian Mbappé lors de la préparation de l’équipe de France avant l’Euro l’été dernier. L’attaquant assure que l’incident a rapidement été clos.

Quatre mois, un Euro et une Ligue des nations plus tard, la petite phrase prononcée par Olivier Giroud sur "les ballons qui n’arrivent pas" lui revient toujours comme un boomerang. Dans une interview accordée au Guardian, l’attaquant de l’AC Milan a expliqué le contexte de sa brouille avec Kylian Mbappé après le match amical face à la Bulgarie (3-0), en juin lors de la préparation pour l'Euro. Malgré son doublé inscrit ce soir-là, Giroud avait été interrogé sur sa relative discrétion avant cela. "Discret parce que des fois on fait des courses mais les ballons n'arrivent pas", avait-il répondu. Une attaque prise personnellement par Kylian Mbappé.

"C'est comme si les médias essayaient de me faire chier"

"C'était une si petite chose, confie-t-il quatre mois plus tard. Il (Mbappé) était un peu contrarié pendant quelques jours même si je lui ai expliqué que je ne le pointais pas du doigt. Je n'avais pas l'intention d'être dur avec qui que ce soit. Je venais de répondre à une question où un journaliste me disait après le match: 'Oh, tu as été très discret mais tu as marqué deux buts.' C'est toujours comme s'ils (les médias, ndlr) essayaient de me faire chier. J'ai juste répondu: 'Ouais, peut-être qu'on aurait pu se trouver d'une manière différente.' C'est tout. Les médias ont essayé de gonfler la chose et de dire que cela a ruiné l'atmosphère au sein de l'équipe. Mais allez! Nous avons eu une conversation entre adultes et ce n'était pas un problème."

Dans une interview accordée à RMC la semaine dernière, Mbappé avait reconnu avoir été vexé par cette remarque. "C’était pour moi, j’étais concerné, a souri l’attaquant du PSG. Moi, j’ai été déçu deux jours. C’est la vérité. J’avais la rage le soir. C’est vrai, je suis honnête, j’avais la rage le soir. C’était plus le truc… tu marques deux buts, je viens te féliciter et tu ne me dis rien."

"J'ai toujours dit que je n'avais aucun problème avec Benzema"

Dans l’interview au Guardian, Giroud déplore aussi sa supposée rivalité avec Karim Benzema, inventée de toutes pièces selon lui. "Toute ma carrière en équipe nationale, ils m'ont opposé à lui, raconte Giroud. Vous aviez les pro-Benzema et les pro-Giroud. J'ai toujours dit que je n'avais aucun problème avec lui et que j'adorais jouer avec lui, mais c'était une chose médiatique de faire croire que nous nous battions. Cela n'a jamais été vrai."

La blague de "KB9" sur la Formule 1 et le karting ne l’a d’ailleurs pas contrarié. "Cela m'a fait rire, dit le joueur de l’AC Milan. Évidemment, lorsque vous discutez sur les réseaux sociaux en direct et qu'on vous demande qui est le meilleur – Benzema ou Giroud – et que vous savez qu'il est votre fan, il devait dire quelque chose comme ça. J’ai trouvé que c'était assez drôle. Après, les gens sur les réseaux sociaux m'ont envoyé tellement de photos de lui dans une voiture de Formule 1 et moi dans un karting avec la Coupe du monde, disant que c'était un peu de jalousie ou autre. Mais je n'ai rien dit de tel. J'ai tout pris avec le sourire."