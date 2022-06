Autriche-France: Lloris voit d’un bon œil la concurrence avec Maignan

Laissé au repos contre la Croatie (1-1) ce lundi en Ligue des nations, Hugo Lloris s’est exprimé sur la concurrence avec Mike Maignan dans les cages des Bleus. Le portier de Tottenham voit cette concurrence d’un bon œil, insistant sur l’envie de se tirer vers le haut.

Gardien titulaire indiscutable de l’équipe de France depuis plus de dix ans, Hugo Lloris disputera probablement la dernière Coupe du monde de sa carrière en novembre et décembre 2022 au Qatar. En attendant, le gardien de 35 ans est toujours solidement installé entre les poteaux tricolores, bien qu’il ait assisté depuis le banc des remplaçants au match nul des Bleus contre la Croatie à Split (1-1), en Ligue des nations. Suppléé par Mike Maignan le temps d’une soirée, Lloris a été questionné sur la concurrence avec le dernier rempart de l’AC Milan en marge du déplacement en Autriche ce vendredi. "La réalité, c'est que dans le sport de haut niveau, la concurrence existe. Dans mon cas, elle a toujours existé, rappelle l’ancien Lyonnais. C'est l'équipe de France, les meilleurs joueurs sont sélectionnés à chaque poste."

A ses débuts en équipe de France, Hugo Lloris (138 capes) était en ballotage avec Steve Mandanda avant de définitivement prendre l’ascendant sur le portier marseillais. Selon le natif de Nice, la concurrence est un bon moyen pour conserver la compétitivité d’un groupe: "On veut former l'équipe la plus compétitive possible avec l’état d’esprit de se pousser les uns et les autres dans la bonne direction. Le sélectionneur est amené à faire des choix, mais l'envie commune est de gagner."

"Qu’il y ait ce système de rotation à cette période est une bonne chose"

Le passage sur le banc des remplaçants contre les Vatreni n’a pas froissé le Spurs, loin de là. "On est assez proches dans le groupe des gardiens de but avec Franck Raviot (l'entraîneur des gardiens), sourit Lloris. Il (Maignan) a fait un très bon match, c'est une bonne chose pour l'équipe. Qu’il y ait ce système de rotation à cette période est une bonne chose. On est tous à la recherche de bonnes performances. On est avant tout une équipe, peu importe le joueur sur le terrain, on veut gagner."

Hugo Lloris devrait rendosser son costume de titulaire ce vendredi (20h45) lors du match contre l’Autriche de Ralf Rangnick, qui aura bien lieu malgré les soucis sur la pelouse du Ernst-Happel Stadion de Vienne.