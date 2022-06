Autriche-France: pourquoi ce match est important à plus d'un titre pour les Bleus

Ce vendredi contre l'Autriche (20h45), les hommes de Didier Deschamps n'ont pas le droit à l'erreur s'ils veulent défendre leur titre en Ligue des nations. Après un début de compétition compliqué, ils ne peuvent plus laisser le moindre point en route. Mais plus globalement, il s'agirait surtout de ne pas s'offrir une crise de confiance avant le Mondial.

Ce vendredi 10 juin à Vienne, l'équipe de France de football joue - déjà - une grande partie de ses ambitions en Ligue des nations. Face à l'Autriche (20h45), la défaite sera interdite sous peine de voir tout espoir d'accrocher une nouvelle couronne dans la compétition s'envoler.

Et, s'il est important sur le plan comptable pour remonter au classement du groupe 1, ce match revêt également un intérêt particulier avec le Mondial au Qatar qui se profile en fin d'année. Soit une autre bonne raison de s'éviter une crise de résultats. Voici, a minima, trois raisons qui font de cette rencontre un moment charnière pour les Bleus.

Parce que devant, le Danemark ne chôme pas

À l'heure d'entamer cette troisième journée de la Ligue des nations 2022-2023 dans le groupe 1, les deux finalistes de la dernière Coupe du monde en Russie sont bons derniers au classement. Avec un seul point au compteur, France et Croatie sont dans la même impasse et vont devoir réagir au plus vite dès ce vendredi.

La tâche sera peut-être plus ardue pour les Croates, tenus en échec par les Bleus lundi soir (1-1) et qui se déplacent à Copenhague pour défier de surprenants Danois. Les joueurs de Kasper Hjulmand ont fait tomber les champions du monde (1-2) grâce à Cornelius avant de se détacher, une nouvelle fois, en fin de partie contre l'Autriche (1-2). Deux succès à l'extérieur qui ont propulsé les coéquipiers de Christian Eriksen à la première place. Forcément rassurant, alors qu'ils retrouveront dans un peu plus de quatre mois les Bleus lors de la phase de groupes du Mondial.

Et pour les ouailles de Didier Deschamps, tenants du titre - rappelons-le - il faudra faire attention de ne pas prendre de haut des Autrichiens remontés, vainqueurs 3-0 à l'extérieur face à la Croatie et désireux de s'offrir la tête d'un des favoris pour progresser dans la compétition. Surtout que l'état de la pelouse, très dégradée, ne devrait pas jouer en faveur des Bleus...

Parce que trois matchs consécutifs sans victoire pour les Bleus, c'est rare

En absence de victoire ce vendredi soir contre l'Autriche, les joueurs de l'équipe de France seraient plongés dans une situation rare sur le plan statistique. En effet, il s'agirait du troisième match consécutif sans victoire pour les Bleus.

La dernière fois que cela s'est produit ne remonte toutefois pas à si longtemps. Fin juin 2021, Karim Benzema et consorts avaient enchaîné cinq matchs sans victoire : un nul contre la Hongrie (1-1) et le Portugal (2-2) en poules lors de l'Euro avant de tomber contre la Suisse en 8es de finale (3-3, 5 tab à 4) puis de signer deux nuls en éliminatoires du Mondial début septembre, contre la Bosnie (1-1) et l'Ukraine (1-1).

Avant cela, la dernière série noire de trois matchs consécutifs (ou plus) sans victoire remontait à 2013 (défaite lors des qualifications pour le Mondial contre l'Espagne (0-1), défaite en amical contre l'Uruguay (0-1), le Brésil (0-3), nul contre la Belgique (0-0) puis contre la Géorgie (0-0) en qualifications).

Parce que la Coupe du monde approche

C'est le paravent derrière lequel s'abritent tous les détracteurs de cette édition 2022-2023 de la Ligue des nations : le calendrier. Situés quelques jours à peine après les fins des championnats, les premières rencontres de la compétition n'ont pas eu lieu dans les meilleures circonstances. Ce qu'a par ailleurs rappelé, mercredi, le président de la Fédération française de football (FFF) Noël Le Graët : "ces matchs de Ligue des nations sont importants, mais très franchement, ils se trouvent à une date qui n’a pas de sens. C’est valable pour tous les pays, même si nos joueurs jouent peut-être plus que d’autres."

Aussi, Didier Deschamps a profité du match contre la Croatie pour réaliser pas moins de 10 changements par rapport au Danemark, et pour repasser à une défense à quatre. Une tactique pas forcément payante pour s'adjuger un résultat, et qui relevait davantage d'un test en vu du Mondial que d'autre chose. Sous-entendu, les Bleus prendraient la Ligue des nations comme une préparation avant le Qatar, ce que le sélectionneur tricolore n'a pas caché en conférence de presse lundi soir : "ce sont aussi des matches de préparation en prévision de ce qui nous attend en fin d'année. Il faut voir différentes choses, différents joueurs et différents systèmes." Un équilibre compliqué à trouver, sans, pour autant, plomber la confiance du groupe...