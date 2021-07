Euro 2021: Le Graët refuse de chercher des excuses logistiques à l'élimination des Bleus

Après l'élimination de l'équipe de France par la Suisse en huitième de finale de l'Euro 2021, Noël Le Graët refuse de trouver des excuses logistiques (comme un problème d'hôtel) pour expliquer cette déconvenue.

Les Bleus ont mal vécu la bulle sanitaire stricte mise en place autour de l'équipe de France pour l'Euro 2021: pas de sorties pour se détendre, pas de passe-droit pour voir les familles quand les Espagnols ou les Belges ont eu le droit à quelques moments de réconfort... des semaines compliquées à encaisser. Mais pas pour autant une excuse après l'élimination face à la Suisse en huitième de finale, selon Noël Le Graët.

Selon l'Equipe, le président de la Fédération française de football, voyant émerger des critiques autour du lieu de vie des joueurs français durant cette compétition, a coupé court: "Arrêtons de parler d'hôtel. On n'a pas perdu à cause de l'hôtel, lâche le dirigeant. C'est le centre d'entraînement qui n'était vraiment pas bien, je veux bien le reconnaître. Mais si on en est à se dire que si on avait changé d'hôtel on n'aurait pas pris les deux derniers buts face à la Suisse..."

"Il faut parler de foot. Le reste n'est pas important"

Car Noël Le Graët veut se concentrer sur le sportif, et uniquement le sportif, pour tenter d'expliquer la grosse déconvenue tricolore à l'Euro, avec un huitième de finale face aux Suisses à rebondissements, qui s'est déroulé lundi à Bucarest.

"On a fait les trois premiers matchs dans de bonnes conditions et le quatrième, on l'a perdu parce que c'est le foot. Il faut parler de foot. Le reste n'est pas important", a résumé celui qui a déjà annoncé vouloir rencontrer Didier Deschamps pour évoquer l'avenir. Le sélectionneur, qui ne compte pas démissionner, est sous contrat jusqu'en 2022, après la Coupe du monde au Qatar.