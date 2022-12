Coupe du monde 2022: le Maroc fait chavirer les foules, les larmes de Ronaldo, Mbappé et Giroud ont la cote… le Mondial vu par les réseaux sociaux

Le Maroc est devenu la première nation africaine qualifiée pour les demi-finales d’une Coupe du monde de football et les internautes n’ont pas manqué de le rappeler cette semaine. En éliminant le Portugal au Qatar, les Lions de l’Atlas ont mis fin au rêve de Cristiano Ronaldo de remporter le titre manquant à son immense palmarès. Dans la foulée, les Bleus emmenés par les chouchous Kylian Mbappé et Olivier Giroud sont venus à bout de l’Angleterre lors d’un duel intense alors que la défaite cruelle de Neymar et du Brésil contre la Croatie a grandement fait réagir. RMC Sport et Visibrain poursuivent leur analyse du Mondial 2022.

L’excitation est à son comble alors que la Coupe du monde disputée au Qatar touche bientôt à sa fin. Les quarts de finale ont donné lieu à de belles batailles et à plusieurs exploits retentissants. Avec moins de matchs à suivre, le nombre de publications liées au Mondial a nécessairement diminué sur les réseaux sociaux malgré un réel engouement autour des quarts de finale et de certaines performances exceptionnelles. RMC Sport, en partenariat avec l'outil de veille Visibrain*, analyse le tournoi vu par les réseaux sociaux.

Avec 20 236 926 messages postés sur les réseaux sociaux pendant les sept derniers jours, la compétition dans le Golfe a encore passionné malgré une baisse d’environ 10% par rapport à la semaine précédente.

Le volume de publications sur le Mondial entre 6 et le 13 décembre 2022 © DR Visibrain

Le Maroc écrit l’Histoire et cela emballe les réseaux sociaux

La victoire de la Tunisie contre la France pendant les poules avait marqué les esprits. Mais que dire de la performance historique du Maroc? Tombeurs du Portugal lors d’un quart de finale serré (1-0), les Lions de l’Atlas sont devenues la première sélection africaine à rejoindre le dernier carré du Mondial. Sans surprise, les réseaux sociaux se sont régalés et l’équipe maghrébine a suscité un fol engouement auprès des internautes. Sur Twitter, par exemple, 1 048 827 de tweets ont été publiés au moment du coup de sifflet final.

Dans les 24h suivantes, la folie marocaine n’est pas retombée autour du groupe dirigé par Walid Regragui avec pas moins de 2,2 millions de messages postés autour du demi-finaliste que toute l’Afrique attendait.

Les moments forts de la semaine du 6 au 13 décembre 2022 sur les réseaux sociaux © DR Visibrain

Sans surprise, c’est le point fort de la semaine sur les réseaux sociaux et cela a entraîné un véritable pic d’activité en ligne. Assez logiquement, le Maroc est également l’équipe qui a connu le plus fort taux d’évolution de sa communauté, avec une augmentation de 12%.

Une belle hausse qui permet de grimper sur la troisième marche des équipes ayant le plus gagné de fans cette semaine derrière l’Argentine et le Brésil. Après l’anglais, l’arabe a aussi cartonné sur les réseaux avec 4,5 millions de messages en rapport avec la Coupe du monde, soit 21% de plus que la semaine précédente.

Les larmes de Ronaldo et Neymar font parler

Malgré leur exploit, les Marocains ne parviennent pas à dépasser l’Argentine, le Portugal et l’Angleterre au classement des équipes dont les réseaux sociaux ont le plus parler pendant la semaine. Comme depuis le début du Mondial, l’Albiceleste de Lionel Messi fait flamber les claviers et excite les internautes après sa victoire arrachée de haute lutte face aux Pays-Bas (488 4353 publications au coup de sifflet final).

Les éliminations du Portugal de Cristiano Ronaldo face aux Lions de l’Atlas et celle du Brésil de Neymar ont constitué des moments encore plus marquants pendant la semaine de compétition.

L’exploit du Maroc, et donc la défaite des Portugais est le match le plus impactant auprès des internautes avec plus d’un million de message. De la même manière, les larmes de CR7 après ses adieux au Mondial ont donné lieu à 1,4 million de messages sur le quintuple lauréat du Ballon d’or, soit en moyenne quatre fois que durant le reste du tournoi.

Maroc-Portugal devance largement la victoire de la Croatie contre la Seleçao aux tirs au but (579 155 posts au coup de sifflet final). Les images de Neymar en larmes ont aussi beaucoup fait parler en ligne, notamment sur Instagram et Tik Tok.

Mbappé et Giroud cartonnent contre les Anglais

Tenants du titre, les Bleus de Didier Deschamps sont venus à bout de l’Angleterre pour se hisser en demi-finale du Mondial 2022. Mais si le choc face aux Three Lions figure sans aucun doute parmi les meilleurs matchs du tournoi, c’est le quatrième quart de finale (sur quatre) en terme d’emballement sur les réseaux sociaux. Malgré leur belle audience à la télévision, les Français n’ont suscité que 480 804 messages au coup de sifflet final du duel contre la bande de Gareth Southgate.

Sans surprises, les internautes ont frémi à chaque moment fort de cet affrontement face au meilleur ennemi des joueurs tricolores. Et cela ne surprendra personne puisque le but de la victoire inscrit par Olivier Giroud puis le raté monumental de Harry Kane sur penalty ont engendré les plus beaux pics d’activité avec respectivement 33 951 et 24 897 publications sur les réseaux sociaux.

La timeline du quart de finale France-Angleterre au Mondial 2022 © DR Visibrain

Buteurs contre l’Angleterre, Olivier Giroud et Aurélien Tchouaméni prennent place sur le podium des joueurs français dont on a le plus parlé en ligne cette semaine. Si c’est habituel pour l’attaquant (330 027 posts), le milieu du Real Madrid a clairement bénéficié de sa frappe géniale pour gagner en popularité (190 994 posts) et ainsi griller Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé (144 154 et 81 357 posts) dans le top 5 des Bleus.

Le top 5 des Bleus sur les réseaux sociaux du 6 au 13 décembre 2022 © DR Visibrain

Mais comme c’est le cas depuis le début du séjour de l’équipe de France à Doha, le chouchou du public reste encore et toujours Kylian Mbappé. Si l’attaquant du PSG n’a pas marqué face aux Anglais, il s’est encore retrouvé au cœur de toutes les discussions pour son face à face avec Kyle Walker et certaines images de lui devenues virales. Au total, la star des Bleus a entraîné 1 167 630 messages sur les réseaux sociaux pendant la semaine écoulée.

Et dire que Kylian Mbappé n’a pas marqué… L’actuel meilleur buteur de la Coupe du monde va tenter de se rattraper en demi-finale contre le Maroc et lors d’une éventuelle finale dimanche prochain. Mais cela sera-t-il suffisant pour faire oublier Lionel Messi et les autres icônes de la planète foot? Pour le savoir, rendez-vous mardi prochain pour le nouveau décryptage de cette Coupe du monde par RMC Sport et Visibrain.

*Méthodologie: chaque semaine, Visibrain, la plateforme de veille des médias sociaux, analyse pour RMC Sport les données qui circulent sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube) au sujet de la FIFA World Cup 2022.