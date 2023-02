Crise à la FFF: "Faites-vous bien baiser par votre mec", la contre-attaque du clan Hardouin qui dénonce les insultes de Le Graët

Depuis début janvier, le comité exécutif de la Fédération française de football (FFF) a mis à pied à titre conservatoire Florence Hardouin, la directrice générale de l’instance. Le 21 février, la dirigeante est convoquée pour un entretien préalable à un licenciement. Sa porte-parole contre-attaque sur RMC Sport.

Pour l’instant, elle garde le silence dans les médias. Depuis le 11 janvier, et sa mise à pied à titre conservatoire de son poste de directrice générale de la FFF, Florence Hardouin n’a jamais pris la parole. Selon son entourage, l’ancienne escrimeuse, victime d’un infarctus au mois de janvier, est "psychologiquement et physiquement très affaiblie". Des proches de la dirigeante répètent que dans ce dossier autour de la Fédération, Florence Hardouin a été un "bouc émissaire" et un "fusible". Ses intimes rappellent quand même que la DG aura "les ressources" pour assister à son entretien préalable à un licenciement du 21 février.

Les auditeurs mandatés par le ministère des Sports et chargés d'enquêter sur les dysfonctionnements à la FFF ont rendu leur rapport d"éfinitif mercredi. Un document qui vise particulièrement Florence Hardouin. La mission de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR) écrit noir sur blanc qu’elle "n’est plus en capacité d’assurer les missions qui sont les siennes" au sein de la FFF.

"Vous m’emmerdez grande conne"

Florence Hardouin s’est expliquée à deux reprises devant les enquêteurs en charge de l’audit sur le pilotage de la FFF. C’est lors du deuxième rendez-vous qu’elle va, selon nos informations, déballer son sac. Au fil de l’entretien, la DG de la Fédération la plus puissante de France explique les insultes lancées par Noël Le Graët au fil des années. Florence Hardouin assure que NLG l’insulte régulièrement en public. Des propos qu’elle rapporte comme "vous m’emmerdez grande conne". Un vouvoiement de rigueur entre les deux membres de la FFF "sauf quand Noël Le Graët est alcoolisé, c’était alors ‘tu m’emmerdes grande conne’".

La directrice générale de la Fédération Française de Football dévoile aussi une phrase qu’aurait tenue le président de la ‘3F’ lors d’un rendez-vous en tête-à-tête : "Mon médecin estime que ça irait mieux si je me tapais une grande blonde". Une tendance confirmée par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, devant les médias : "C’est une lente dérive. Au début, c’était du paternalisme et de la provocation. Mais avec le temps et l’alcool, cela s’est mué en quelque chose de complètement dysfonctionnel". Puis, Florence Hardouin raconte une scène juste devant le siège de la Fédération, sur le Boulevard de Grenelle, elle raccompagne le président à sa voiture quand ce dernier l’invite à dîner. La DG décline et explique qu’elle va dîner avec son compagnon. "Faites-vous bien baiser par votre mec", aurait alors répondu ‘NLG’ à sa directrice générale. Des faits rapportés par sa porte-parole, Dominique Rouch.

Concernant le comportement de Noël Le Graët avec les femmes, Mes Bourg et Marembert soulignent dans les colonnes du Monde que les "SMS identifiés par la mission n’[emploient] aucun vocabulaire sexuel et sont susceptibles de multiples interprétations. Oublieux de cette évidence qui la dérange (elle ou ceux qui l’influencent ou lui dictent sa conduite), l’IGESR invente dans son pré-rapport le “harcèlement sexuel sans contenu sexuel”. Vaste programme comme a dit un jour le général de Gaulle".

L’entourage d’Hardouin contre-attaque

Les représentants de Noël Le Graët n’ont d’ailleurs pas donné suite à nos sollicitations. Ce qui n’est pas le cas de l’entourage de Florence Hardouin. Comme depuis le début, c’est Dominique Rouch, sa porte-parole qui a répondu à nos différentes sollicitations et aux attaques de l’audit contre la DG en passe d’être licenciée par la FFF.

Dans l’audit commandé par le Ministère des Sports, Florence Hardouin est d’abord décrite comme une "directrice générale engagée, mais dont les méthodes brutales et le comportement jugé erratique ne lui permettent plus d’exercer une autorité reconnue". Une accusation que réfutent ses proches. "Je vais vous donner un exemple, en 2020, Florence Hardouin est alertée par des plaintes de différents salariés sur une directrice de la FFF", évoque Dominique Rouch dans un premier temps. Cette situation fait référence à l’enquête interne ouverte courant juillet 2020 sur la directrice des systèmes d’informations de la Fédération.

Dominique Rouch poursuit : "Dans un mail envoyé, le 16 juillet 2020, Florence Hardouin explique je cite ‘Courant juillet, suite à des plaintes émanant des salariés de la DSI, je vous ai informé procéder à une enquête interne. Cette enquête a donné lieu à de nombreux témoignages d’employés et a mis en lumière des problèmes de management de leur directrice. Malgré ces témoignages vous m’avez demandé de différer toute action au sein de ce service. Je me suis donc permis de vous indiquer oralement que les statuts me rendent responsable de la gestion du personnel et je ne voulais pas que me soit reproché mon inaction notamment des salariés en souffrance. Néanmoins, je vous ai confirmé le 28 juillet, et conformément à vos instructions, d’attendre le 24 août pour engager une procédure disciplinaire pouvant conduire à un licenciement. Aujourd’hui vous me demandez à nouveau pour décaler cette procédure. Je me permets de vous alerter car il y a urgence à agir’". "Et donc ça, c’est le mail d’une femme qui se fout de ses salariés ?, questionne sa communicante. Elle était bloquée par Noël Le Graët pour toutes ses actions. Finalement cette histoire s’est arrangée entre la directrice et Noël Le Graët".

Un PSE sous tensions

Le sujet qui cristalise les tensions autour de Florence Hardouin à la Fédération Française de Football est le PSE de la fin 2021. Florence Hardouin a notamment été mise à pied pour ce plan social qui ne visait essentiellement que des femmes dont une enceinte qui avait été retirée avant d’y figurer de nouveau... après avoir perdu ses jumeaux.

"Je voudrais vous lire le texto, contre-attaque sa porte-parole sur ce sujet. On a dit qu’elle a maltraité cette femme enceinte. Le jeudi 12 janvier 2023, le lendemain de son infarctus, voici le message qu’elle a reçu de la part de cette ancienne employée : ‘Bonsoir Florence, je tiens à t’adresser un petit message de soutien. J’ai une énorme pensée pour toi et j’espère que tu vas vite te remettre. Je te souhaite plein de bonnes choses et le meilleur est à venir. Je n’oublierai jamais que c’est toi qui es venu me chercher. Je serai toujours reconnaissante. J’aurais toujours beaucoup d’affection pour toi. Si seulement je pouvais revenir en arrière. On avait de grandes choses à accomplir toutes les deux à la FFF. Je te souhaite un bon rétablissement. Avec toute mon amitié’. Et donc ça c’est le message de quelqu’un en conflit avec Florence ? Il faut arrêter tout est faux et monté par d’anciennes employées qui veulent sa mort, ce n’est pas possible". La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a expliqué hier que la relation Hardouin-Le Graët était "un tandem devenu toxique". Florence Hardouin connaîtra le sort qui lui est réservé après le 21 février.