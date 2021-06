Incompréhension avec Giroud, discussions sur son avenir au PSG: Mbappé veut passer à autre chose

INFO RMC SPORT - Après deux journées où il s’est montré assez fermé, Kylian Mbappé souhaite désormais passer à autre chose concernant ses différends avec Olivier Giroud, nés des propos tenus par l'avant-centre de Chelsea après France-Bulgarie en amical.

Circulez, il n’y a plus rien à voir. Le message diffusé à Clairefontaine ce vendredi tentait d’apaiser les dernières 48h médiatiques qui ont presque exclusivement tournées autour de l’incompréhension entre Olivier Giroud et Kylian Mbappé après les propos de l’attaquant de Chelsea dans la foulée de la victoire des Bleus face à la Bulgarie mardi au Stade de France (3-0).

Mercredi et jeudi, Giroud avait déjà fait amende honorable auprès de son coéquipier en tentant de lui expliquer sa position. Le discours du deuxième meilleur buteur de l’histoire tricolore (46 buts) portait sa volonté de se défendre face à la question d’un journaliste et non de s’attaquer à ses coéquipiers, tout en acceptant que le timing et la manière étaient maladroits.

Mbappé veut passer à autre chose

Après deux journées où il s’est montré assez fermé par moments, Mbappé souhaite désormais passer à autre chose. L’attaquant ne souhaite pas s’éterniser sur un épisode qui l’a agacé mais qui pourrait perturber la préparation des Bleus dans leur quête d’un trophée européen. Car s’il est arrivé que les joueurs de l’équipe de France ont eu des différends, tous ont toujours su se remobiliser au moment venu pour faire gagner leur sélection. Une règle chère à Didier Deschamps qui rappelle souvent à ses hommes que le maillot tricolore est plus important que tout.

Que ce soit Giroud, Mbappé ou n’importe quel autre joueur, tous savent mettre leurs différends de côté pour gagner. Et une victoire sur l’Allemagne, mardi prochain, apaiserait encore plus cette incompréhension. C’est vers cette démarche que Mbappé souhaite désormais se tourner.

Une décision après l'Euro pour l'avenir de Mbappé

Mbappé ne souhaite pas non plus penser au PSG. Le Parisien a expliqué en privé, avant le début du rassemblement à Clairefontaine, qu’il ne voulait pas que les négociations avec le club de la capitale ne viennent s’ajouter à la pression d’une compétition avec son pays. Sa décision sera prise après l’Euro, quand son esprit sera plus libre. En attendant, ce sujet continue de faire l’actualité et le président Nasser Al-Khelaifi a été ferme sur le sujet dans les colonnes de L’Equipe : "S’il veut décider qui on recrute, ça, ce n’est pas possible."

L’attaquant n’a jamais demandé à pouvoir décider du recrutement du PSG. Dans sa réflexion, Mbappé souhaite simplement avoir l’assurance que Paris aura une équipe compétitive pour les prochaines années. Pour l’instant, le natif de Bondy suit tout ça de loin et parlera de tous les sujets lorsqu’il passera en conférence de presse. Tous les joueurs de l’équipe de France passeront au moins une fois devant les médias jusqu’à la fin de la compétition.