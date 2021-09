Équipe de France: Benzema voit en Deschamps "un grand sélectionneur"

Après le nul des Bleus face à la Bosnie-Herzégovine, mercredi en éliminatoires de la Coupe du monde 2022 (1-1), Karim Benzema a fait l’éloge de Didier Deschamps, qui l’a rappelé cet été après un divorce de cinq ans et demi.

Il n’a pas masqué une certaine déception. Forcément. Karim Benzema aurait aimé proposé un spectacle plus séduisant au public de la Meinau. Pour son match de rentrée, l’équipe de France a obtenu un nul poussif face à la Bosnie-Herzégovine, mercredi à Strasbourg, en éliminatoires de la Coupe du monde 2022 (1-1). Une rencontre en partie plombée par l’exclusion de Jules Koundé, auteur d’un tacle dangereux (50e). Aligné à la pointe de l’attaque, KB9 n’a pas vraiment réussi à se mettre en évidence en Alsace.

Malgré cette rencontre décevante, le buteur du Real Madrid a tenu à positiver dans une interview accordée à RTL. En réaffirmant son soutien à Didier Deschamps. "Rien n’a changé, assure Benzema. Comment on peut douter d’un sélectionneur comme Didier Deschamps? Je pense qu’il a démontré dans le passé que c’est un grand sélectionneur et il le démontera encore dans le futur."

Totalement réconciliés

Une sortie qui scelle définitivement la réconciliation entre les deux hommes. Après la révélation de l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, fin 2015, Deschamps a longtemps décidé ne plus convoquer Benzema. Le divorce a duré cinq ans et demi, jusqu’à l’annonce de la liste pour le dernier Euro. Revenu sous le maillot bleu dans une euphorie quasi-générale, le natif de Lyon a répondu présent lors du grand rendez-vous de l’été. Mais ses quatre buts en quatre matchs (doublés contre le Portugal et la Suisse) n’ont pas permis aux Bleus d’éviter une élimination face à la Suisse dès les 8es de finale (3-3, 5 tab à 4).

Après cette reprise difficile contre la Bosnie, les partenaires d’Hugo Lloris ont désormais rendez-vous samedi à Kiev pour y défier l’Ukraine, toujours en éliminatoires du Mondial 2022. Trois jours avant de recevoir la Finlande au Groupama Stadium de Lyon. Un stade où Benzema, ancien crack de l’OL, n’a encore jamais évolué.