Équipe de France: bonne nouvelle pour Lucas Hernandez, qui se rapproche d'un retour

Selon Bild, le défenseur central ou latéral du Bayern Munich et de l'équipe de France, Lucas Hernandez, devrait pouvoir participer au match contre le Werder Brême le 8 novembre. Le lendemain, Didier Deschamps dévoilera sa liste pour le Mondial au Qatar (20 novembre - 18 décembre).

Le sélectionneur Didier Deschamps doit composer avec plusieurs joueurs blessés avant de présenter sa liste le 9 novembre, dont certains effectueront peut-être leur retour à la compétition alors que le patron des Bleus la dévoilera, ce qui ne facilite pas sa tâche. Victime d’une déchirure aux adducteurs contre le FC Barcelone en Ligue des champions, Lucas Hernandez est sur le chemin du retour. Le défenseur du Bayern Munich a encore augmenté sa charge de travail à l'entraînement ce lundi.

Deux matches pour se régler

Pendant 45 minutes, l'arrière central ou latéral gauche des Bleus a travaillé sur des exercices de passes et de dribbles avec le préparateur physique Simon Martinello, avant de s’adonner avant d’effectuer des sprints et du travail sur le harnais de résistance, rapporte Bild. Le retour de l’international français est prévu contre le Werder Brême le 8 novembre. Si tout va bien, il aura donc joué deux matches (avec celui de Schalke 04) en deux mois avant de prendre la direction du Qatar, si toutefois il est appelé par le Didier Deschamps.

Cette nouvelle, si elle se confirme, a sans doute été vécue comme une forme de soulagement par le sélectionneur d’une équipe dont l’ossature est fragilisée à un peu plus de trois semaines du Mondial au Qatar. La blessure le week-end dernier de Raphaël Varane a sonné comme un nouveau coup dur pour Didier Deschamps, après le forfait de son milieu de terrain N’Golo Kanté. Le défenseur central de Manchester United est désormais engagé dans une course contre la montre, alors que l’incertitude plane toujours autour du cas de Paul Pogba, absent de longue date et qui se remet à peine de son opération au genou.