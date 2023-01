France-Argentine: "J'étais déçu et surpris", Giroud n'a pas compris sa sortie lors de la finale du Mondial

Dans un entretien accordé à Canal+, Olivier Giroud confie sa déception et son incompréhension d'avoir été remplacé dès la 41e minute de la finale de la Coupe du monde face à l'Argentine (3-3, 4-2 tab). Il explique également ne pas en avoir discuté avec le sélectionneur Didier Deschamps.

Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France (53 buts) n'a pas oublié la fin de l'aventure des Bleus au Qatar lors de la Coupe du monde. Au terme d'une finale d'exception, Olivier Giroud et ses partenaires se sont inclinés aux tirs au but (3-3, 4 tirs au but à 2) face à Lionel Messi et ses compatriotes. Une cicactrice forcément vivace un peu plus d'un mois plus tard, d'autant plus que l'attaquant de l'AC Milan en a été privé d'une bonne partie de la rencontre.

"Déçu et surpris de sortir si tôt dans le match"

Dans un entretien accordé ce dimanche à Canal+, l'ancien buteur d'Arsenal et de Chelsea est revenu sur cette fin de Mondial compliquée à vivre pour lui. Auteur de quatre buts lors de la compétition, son plus haut total dans l'épreuve, Giroud n'a pas eu l'opportunité d'en inscrire un de plus après la 41e minute de la finale. Remplacé par Marcus Thuram, l'attaquant des Bleus laissait éclater sa colère en revenant sur le banc, balançant de rage une bouteille d'eau au sol, alors que les joueurs tricolores étaient passés complètement à côté de leur match jusque-là.

"J'étais déçu et surpris de sortir si tôt dans le match, dit-il un mois plus tard. Je n'ai pas eu le coach en direct mais je pense comprendre que c'était un choix tactique. J'aurais peut-être l'opportunité d'en parler avec lui. Sortir à la 40e minute d'une finale de Coupe du monde, c'est pas facile. Pendant cinq minutes sur le banc, après être sorti, j'avais beaucoup de sentiments qui se mélangeaient mais après j'étais à 200% concerné derrière l'équipe."

Vrai ressenti ou manque de lucidité sur les raisons de son remplacement, chacun se fera son propre avis. Il n'en reste pas moins qu'au regard des entrées communes de Thuram et Kolo Muani (sortie de Dembélé), Didier Deschamps a donné une nouvelle impulsion au collectif tricolore, notamment dans le dernier quart d'heure du temps réglementaire, puis en prolongation.