Equipe de France: ça sent la prolongation pour Deschamps, la déclaration de Le Graët qui laisse peu de place au doute

Didier Deschamps et Noël Le Graët se sont rencontés jeudi à Guingamp pour aborder la suite de l'aventure en équipe de France. La tendance est désormais à une prolongation de "DD", même si rien n'a encore été signé.

En fin de contrat au 31 décembre avec l'équipe de France, Didier Deschamps devrait poursuivre l'aventure avec les Bleus. Selon nos informations et comme évoqué par Le Parisien, la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France est bien la grosse tendance, après son entretien avec Noël Le Graët, président de la FFF, à Guingamp jeudi. Les négociations se poursuivent sur la durée de cette prolongation. Mais les deux hommes veulent continuer. Si cela aboutit, cela sera au minimum pour une durée de deux ans.

"Je l’aime. Je crois qu’il m’aime. On devrait pouvoir s’arranger. Mais point barre. Ce n’est pas fait", a indiqué le président de la Fédération française de football (FFF) au Parisien. En clair, rien n'a encore été signé et le flou demeure un peu sur les modalités du nouveau contrat de Didier Deschamps.

La durée du contrat n'est pas actée

Une certitude: celui qui a mené les Bleus au titre mondial en 2018 devrait au moins être prolongé jusqu'à l'été 2024, soit pour le prochain Euro qui sera organisé en Allemagne. Finaliste en 2016 dans une compétition à domicile, Deschamps n'a pas encore remporté ce trophée européen en tant que sélectionneur. L'option d'un bail de quatre ans, jusqu'à la Coupe du monde 2026, existe également.

Néanmoins, la durée du contrat et le salaire de Didier Deschamps ne sont pas les points les plus discutés. Les négociations porteraient plus sur la marge de manœuvre de "DD" et des moyens qui seraient mis à sa disposition. Finaliste de la dernière Coupe du monde, Deschamps pourrait être confirmé à son poste début janvier. La date du 7 est avancée en raison d'une assemblée fédérale qui se tiendra le même jour.

Pour autant, le prochain match de l'équipe de France est prévu le 24 mars avec la réception des Pays-Bas dans un match comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2024. Si la tendance semble désormais clairement en faveur d'une prolongation, la FFF a encore du temps pour officialiser un homme en poste depuis l'été 2012.