Equipe de France: la réunion entre Le Graët et Deschamps a eu lieu

En guidant l’équipe de France jusqu'en finale de la Coupe du monde 2022, Didier Deschamps s’est offert la possibilité de décider de son avenir. En fin de contrat, il s'est entretenu ce jeudi avec Noël Le Graët.

Rien n'a filtré de leurs échanges. Comme annoncé par plusieurs médias et confirmé par RMC Sport, le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, a rencontré Didier Deschamps, lui qui est en fin de contrat en cette fin d'année.

Deschamps a les cartes en main

Contacté par l'AFP, le dirigeant n'a pas confirmé et a ajouté qu'il ne ferait "pas de commentaires". Selon Le Télégramme, Le Graët a reçu "DD" à Guingamp (Côtes d'Armor). "On va régler ça à Guingamp. S'il ne veut pas rester, ce sera très court. S'il veut rester, il y aura des discussions un peu plus longues", avait expliqué le président de la FFF dans un entretien à Ouest France du 22 décembre.

En fin de contrat, Deschamps a aujourd'hui les cartes en main pour prolonger compte tenu du succès de la Coupe du monde 2022 au Qatar, où l'équipe de France a atteint la finale (défaite contre l'Argentine, 3-3, 4-2 tab).

Au lendemain de cette finale, son agent et ami, Jean-Pierre Bernès, avait confirmé que Deschamps allait prendre quelques jours de réflexion. "C’est une décision importante, avait-il souligné dans 'Apolline Matin' sur RMC et RMC Story. Ça concerne son avenir. C’est une décision très personnelle. Didier va rentrer en France, prendre quelques jours de repos, de réflexion. Début janvier, comme il l’a annoncé, il verra le président Le Graët pour lui annoncer sa décision. Je crois qu’il faut un temps pour tout."

"C’est une décision qui concerne un avenir professionnel, un avenir tout court, avait-il ajouté. Ça ne se fait pas à la légère, dans un stade, après une finale et un tel scénario. C’est une décision qui doit être prise dans la sérénité. Bien sûr, tout le monde attend sa décision, mais je pense qu’il la prendra en temps voulu. C’est lui qui est maitre de sa décision. Il la prendra quand il souhaitera la prendre."