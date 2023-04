Equipe de France: Camavinga confie avoir convaincu Deschamps de le faire jouer milieu

Dans un entretien pour RMC Sport, Eduardo Camavinga (20 ans) confie avoir essayé de convaincre Didier Deschamps de le faire entrer au milieu de terrain lors du dernier rassemblement en équipe de France pour lequel il avait été sélectionné comme arrière gauche.

Eduardo Camavinga (20 ans) réussit actuellement la petite prouesse de faire l’unanimité sans être fixé à un poste. Milieu de terrain de formation, le joueur du Real Madrid a dépanné comme arrière gauche avec l'équipe de France lors de la dernière Coupe du monde. Cela a donné des idées à Carlo Ancelotti, son entraîneur en club, qui l’aligne régulièrement à ce poste. Il y a d’ailleurs brillé la semaine dernière lors du Clasico face au Barça (0-4).

"Je lui avais dit que je méritais d'avoir une petite place en milieu de terrain et ça, il l'a bien compris"

L’international français (7 sélections, 1 but) a aussi été retenu comme doublure de Théo Hernandez en arrière gauche lors du dernier rassemblement des Bleus en mars. Il a pourtant disputé les deux matchs face aux Pays-Bas (4-0), puis en Irlande (1-0)… comme sentinelle du milieu de terrain. Avec brio. Un changement de cap qu’il a lui-même initié auprès du sélectionneur Didier Deschamps, comme il le confie dans un entretien exclusif à RMC Sport.

"J'ai eu une discussion avec lui, a-t-il expliqué. Je lui avais dit que je méritais d'avoir une petite place en milieu de terrain et ça il l'a bien compris. J'étais très content qu'il me fasse rentrer contre les Pays-Bas (à la 76e minute à la place d’Aurélien Tchouaméni, ndlr) au milieu de terrain. Après, je ne vais pas dire que j'étais surpris parce que ça reste mon poste mais le fait de commencer à jouer face à l’Irlande, là ça m'a surpris. Il faut se tenir prêt à n'importe quel moment et c'est ce que j'ai fait et j'ai fait mon match."

Titulaire à Dublin, l’ancien Rennais avait marqué les esprits six mois après une dernière prestation ratée à ce poste au Danemark (défaite 2-0 en septembre 2022). "C’était important que le match soit performant, reconnaît-il. Avec ce contexte (d’alternance arrière gauche/milieu), j'avais à cœur de faire un bon match pour lui montrer aussi que je méritais d'avoir une place en milieu de terrain. Voilà je l'ai fait et je suis très content."

Il ne ferme pas la porte à son nouveau rôle de latéral où il estime devoir encore améliorer "le positionnement et la gestion de la profondeur". Il explique ne "pas être surpris" par ses grosses performances. "A chaque fois qu’on me met à un poste c'est pour me donner au maximum, explique-t-il simplement. Je l'ai fait ce jour-là (face au Barça) et je suis très content d'avoir aidé l'équipe."

Camavinga, vainqueur de la Ligue des champions dès sa première saison au Real, s’imagine tout de même mieux un cran plus haut et plus axial. "C'est sûr que j'aime bien toucher le ballon et être à la première relance donc j'espère que je vais continuer à ce poste là encore très longtemps." Il adhère ainsi pleinement à l’idée de son ancien partenaire à Rennes, Adrien Truffert (21 ans, 1 sélection), l’exhortant avec humour à rester dans l’axe pour ne pas lui bloquer une potentielle place en sélection comme arrière gauche. "Moi ça me va, conclut Camavinga dans un grand sourire. Après, 'Adri' c’est un bon latéral. Je préfère rester au milieu de terrain et lui laisser sa place à gauche."