Equipe de France: cartes, Netflix, Playstation, comment les Bleus s'occupent-t-ils entre deux matchs?

A deux jours du match contre le Danemark, Matteo Guendouzi était en conférence de presse ce jeudi. Le milieu de l'OM et de l'équipe de France a raconté le quotidien des Bleus entre les rencontres, entre Playstation, cartes et matchs du Mondial en spectateurs.

En dehors des entraînements et des matchs, que peuvent bien faire les Bleus durant leur séjour au Qatar? Mattéo Guendouzi a donné des indications en conférence de presse ce jeudi, à deux jours de France-Danemark.

"Les journées peuvent être un peu longues de temps en temps, reconnaît-il. Mais il y a un super groupe, on s'entend tous très bien. On se connaît pour certains depuis de nombreuses années. On joue beaucoup aux cartes, notamment au Uno. Il y a pas mal de jeux, la PlayStation, les séries Netflix. Mais le jeu de cartes, après le dîner, c'est notre activité favorite".

En 2018 déjà, les parties de cartes étaient devenus mythiques, avec les folles rumeurs selon lesquelles N'Golo Kanté, derrière ses airs d'homme parfait, serait en réalité un redoutable tricheur. Ce dernier est blessé et absent du Mondial. Tout comme Paul Pogba, qui s'amusait à alimenter la rumeur à l'époque.

"Un super groupe"

"On a un super groupe qui s'entend très bien, les plus anciens avec les plus jeunes. On s'est bien intégrés. La salle de vie après les repas, on se retrouve à regarder les matchs du soir, en jouant aux cartes, d'autres jouent au poker ou à la Play", a poursuivi le milieu de terrain de l'OM. L'occasion peut-être, pour Ousmane Dembélé de maintenir le Winchester FC au sommet du football européen.

Mercredi déjà, l'ambiance semblait au beau fixe en conférence de presse, où Dayot Upamecano et Ousmane Dembélé avaient plaisanté sur l'éventualité pour les deux joueurs d'évoluer en tant que latéral gauche. Ils s'étaient rejetés la patate chaude avec beaucoup d'humour.