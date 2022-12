Equipe de France: cinq absents à l’entraînement des Bleus, à deux jours de la finale contre l’Argentine

En plus d’Ibrahima Konaté, Raphaël Varane et Kingsley Coman, malades, Aurélien Tchouaméni et Théo Hernandez n’ont pas pris part à la séance collective ce vendredi, à deux jours de la finale de la Coupe du monde contre l’Argentine (dimanche à 16h).

La liste s'allonge. Aurélien Tchouaméni et Théo Hernandez n’ont pas pris part à l'entraînement collectif ce vendredi, à deux jours de la finale de Coupe du monde contre l’Argentine (dimanche à 16h). Leurs absences viennent s’ajouter à celles d'Ibrahima Konaté, Kingsley Coman et Raphaël Varane, tous les trois malades.

Varane et Konaté sont restés à l'hôtel

Aurélien Tchouaméni est victime d’une contusion à la hanche. De son côté, Théo Hernandez est en délicatesse avec un genou. Il était présent au stade mais est resté en salle de soins avec Kingsley Coman. Varane et Konaté sont en revanche restés à l'hôtel. Tous les autres joueurs étaient présents sur la pelouse.

À deux jours de la finale de Coupe du monde contre l’Argentine, les deux joueurs français présents en conférence de presse ce vendredi ont tenu à se montrer rassurants au sujet du virus qui sévit dans les rangs tricolores. "Il y a une petite grippe qui se propage. Ce n'est rien de méchant et je pense qu'ils (Konaté, Varane et Coman) seront rétablis pour dimanche", a assuré Kandal Kolo Muani.

Même son de cloche du côté d’Ousmane Dembélé, qui a par ailleurs confié avoir été aux petits soins de ses coéquipiers. "On n'a pas peur du virus. Dayot et Adrien ont eu mal à la tête et au ventre. Je leur ai fait un petit thé avec du miel et du gingembre, a glissé l’ailier du Barça. On espère que tout le monde va aller mieux pour la finale. Pour les joueurs et le staff, cela ne nous inquiète pas." Mais si des pépins à la hanche ou au genou viennent s’ajouter à ce virus, les prochaines heures des Bleus s’annoncent pour le moins angoissantes.