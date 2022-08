Equipe de France: Coman explique les tensions avec Deschamps contre la Suisse à l’Euro

En huitième de finale de l’Euro 2021 contre la Suisse (3-3, élimination des Bleus aux tirs au but), Kingsley Coman, victime d’une blessure musculaire, avait refusé de céder sa place. Ce mardi, lors de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, l’ailier du Bayern Munich est revenu sur cet épisode.

C’est l’une des images marquantes de la terrible élimination des Bleus contre la Suisse, en huitième de finale de l’Euro 2021 (3-3, victoires des Suisses aux tirs au but). Le 28 juin dernier, à l’Arena Națională de Bucarest, Kingsley Coman ressent une gêne musculaire lors de la première période de la prolongation. Alors que le staff lui intime l’ordre de céder sa place à Marcus Thuram, l’ailier du Bayern Munich a une explication de texte avec Didier Deschamps et refuse de quitter la pelouse.

"J’avais ressenti une douleur physique après un sprint, mais c’était LE match le plus important de la saison, a détaillé Coman dans Rothen s’enflamme, ce mercredi sur RMC. Quand le coach me demande de sortir pour me préserver, car ça peut forcément être dangereux quand on a une gêne physique, je lui ai dit non, que je voulais vraiment tout donner et rester sur le terrain."

"Ça aurait pu être l’action qui me relançait en sélection"

"Pour moi, c’était le dernier match, donc, si je me blesse, après ce sont les vacances et il n’y a plus rien, a poursuivi le Bavarois. Mais, si j’arrive à passer outre la douleur, que ça ne se complique pas et que je fais un super truc, ça aurait pu être l’action qui me relançait en sélection, car j’étais remplaçant pendant l’Euro. À chaud, je me suis dit que je préférais tout donner, quitte à me blesser. Le coach voyait ma santé avant tout."

Un peu moins de deux mois après cette rencontre, Didier Deschamps avait expliqué à L'Équipe qu'il comprenait l'attitude de son joueur, avec une volonté de dramatiser cet épisode.

"Ce n’est pas qu'il refuse. On est encore dans l'interprétation, a assuré Deschamps. Kingsley a un historique en équipe de France souvent contrarié par les blessures. L'une d'entre-elles (à la cheville) l'a empêché d'être à la Coupe du monde. (...) Là, il joue et, en plus, il vient de permettre à l'équipe de France de passer d'une situation où elle est menée à une autre où elle mène 3-1. Alors, il a envie de continuer en dépit de son problème musculaire. C'est humain."

L’incident n’avait de toute façon pas eu de conséquences pour Coman. Après l’Euro, il a été de tous les rassemblements de l’équipe de France, excepté lors du Final 4 de Ligue des nations en octobre 2021, pour lequel il avait dû déclarer forfait afin de se faire opérer du coeur. La preuve que Deschamps ne lui en a pas tenu rigueur.