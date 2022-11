Equipe de France: comment Lucas Hernandez vit la concurrence avec son frère Théo pour le poste de latéral gauche

En concurrence directe avec son frère Théo durant la Coupe du monde, Lucas Hernandez se dit "fier" de devoir se battre avec lui pour le poste d'arrière gauche en équipe de France.

Lucas Hernandez l’assure, il se sent "à 100%". Et au vu du contexte actuel, alors que l’équipe de France aborde la défense de son titre mondial avec plusieurs inconnues entre les forfaits de certains tauliers (Paul Pogba, N’Golo Kanté…) et les doutes entourant d’autres cadres (Raphaël Varane, Karim Benzema...), c’est une nouvelle bonne à prendre pour Didier Deschamps. Enfin débarrassé de ses soucis aux adducteurs, le polyvalent défenseur du Bayern Munich s’estime aujourd'hui "en pleine santé" au moment d’aborder sa deuxième Coupe du monde.

>> Toutes les infos en direct sur les Bleus

"Je pensais que ma blessure serait moins grave. Mentalement je suis très fort. J'ai dû beaucoup travailler même si ce n'était pas facile de le faire pendant six semaines. Je remercie le staff médical du Bayern. Je suis content et fier d'être ici", a-t-il confié ce vendredi en conférence de presse, le regard tourné vers le premier match programmé mardi contre l’Australie (20h). Comme il y a quatre ans en Russie, le Munichois a de bonnes choses de démarrer la compétition comme latéral gauche dans une défense à quatre. C’est dans ce rôle que Deschamps prévoit de l’utiliser.

"Encore plus content si c'est Théo qui joue"

"C'est vrai que j'ai joué beaucoup plus dans l'axe ces derniers temps, a-t-il souligné. Mais j'ai joué à gauche avec le Bayern sur les trois derniers matchs. C’est un poste que je connais parfaitement. Je m'y sens très à l'aise. Que ce soit à gauche ou dans l'axe, ce sont deux postes que je connais parfaitement et je m'y sens très à l'aise. Vous pouvez être rassurés, je vais tout faire pour tout donner sur le terrain si le coach décide de me mettre arrière gauche. Je vais défendre ce maillot comme je l’ai toujours fait." Reste à savoir s’il sera titulaire d’entrée contre l’Australie ou si Deschamps préférera miser à gauche sur l’explosivité de son frère Théo.

Car oui, les deux frères de 26 et 25 ans vont se retrouver en concurrence au Qatar. Une situation inédite en équipe de France. Et au vu de ce qu’il montre depuis plusieurs saisons à l’AC Milan, le plus jeune des deux Hernandez a de sacrés arguments à faire valoir. Pas de quoi inquiéter Lucas. Au contraire. "C'est une fierté d'être en concurrence avec mon frère, a-t-il expliqué en toute sincérité. Un Coupe du monde avec mon frère c'est incroyable. On va profiter de ce moment. C’est vrai qu’on est en concurrence. Si c’est à moi de jouer, je serais fier et très content. Mais je serais encore plus content si c'est lui qui joue. Voir mon frère disputer une Coupe du monde, c’est incroyable." La gagner ensemble serait encore plus beau.