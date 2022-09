Equipe de France: Dembélé aimerait "jouer un peu plus" avec Mbappé

EXCLU RMC SPORT. Invité exceptionnel de l’émission Rothen s’enflamme, ce mercredi sur RMC, Ousmane Dembélé s’est livré sur sa relation avec Kylian Mbappé en équipe de France. L’ailier du Barça l’assure: il veut tout faire pour gagner sa place dans le onze et (re)former un duo explosif avec le Parisien.

16 juin 2017. Ce soir-là, au Stade de France, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé fêtent respectivement leur 7e et 4e sélection en équipe de France. Au fil de ce match amical contre l’Angleterre, remporté 3-2 par les hommes de Didier Deschamps, les deux grands espoirs du foot français (20 et 18 ans) ont émerveillé le public tricolore et impressionné de nombreux observateurs outre-Manche. "Les enfants de Didier Deschamps ont régalé le Stade de France dans un aperçu de l’avenir qui semble effrayant pour le reste du monde", résume alors le Mirror.

Plus de cinq ans après, cette douce soirée d’été laisse un goût d’inachevé. Depuis, si Mbappé s’est imposé comme la locomotive du foot français, Dembélé a, de son côté, multiplié les blessures et les périodes d’absence en équipe de France. Au point que les deux hommes ont passé seulement 464 minutes (réparties en 14 matchs) ensemble sur le terrain. Soit, au cumulé, un tout petit peu plus de cinq matchs.

"Je veux tout faire pour être dans le onze"

"J’aimerais bien qu’on joue un peu plus ensemble, a admis l’ailier du Barça ce mercredi dans Rothen s’enflamme sur RMC. Sur le terrain, on s’entend très très bien. Je connais ses qualités, il connaît les miennes. On a joué quoi, 4-5 matchs lui et moi ensemble? Et ça s’est très bien passé. Je me rappelle contre l’Angleterre ou contre l’Italie avant le Mondial. Moi, je veux tout faire pour travailler, pour être dans le onze."

De retour à un très bon niveau depuis la deuxième partie de saison dernière, Dembélé parvient à enchaîner les rencontres depuis plusieurs mois. Ses performances sous le maillot du Barça ne sont d’ailleurs pas passées inaperçues, puisque Didier Deschamps a décidé de l’appeler lors des trois derniers rassemblements des Bleus.

"Après, il faut encore continuer à travailler parce que le chemin est long pour arriver tout en haut, a-t-il tempéré au micro de Rothen s’enflamme. Il y a énormément de bons joueurs et puis, nous, on va continuer à travailler. Moi, je vais continuer à travailler pour grandir encore plus et aller encore plus haut." Contre l’Autriche (ce jeudi) puis au Danemark (dimanche), en Ligue des nations, il a une nouvelle opportunité de gagner des points dans l’esprit du sélectionneur.