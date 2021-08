Equipe de France: Deschamps défend Benzema et a été "honnête" avec Giroud avant l'Euro 2021

Didier Deschamps est revenu sur l'élimination de l'équipe de France à l'Euro 2021, dans un entretien accordé à l'Equipe. Le sélectionneur des Bleus refuse notamment qu'on évoque le retour de Karim Benzema comme ce qui a déclenché le déséquilibre du groupe.

S'il y a un joueur de l'équipe de France qui est sorti de l'Euro 2021 plutôt grandi, c'est bien Karim Benzema. Pour son grand retour chez les Bleus, l'attaquant du Real Madrid rêvait d'un autre destin qu'une élimination par la Suisse en huitième de finale. Mais lui a fait le travail et marqué quatre buts.

Dans un entretien accordé à l'Equipe, Didier Deschamps évoque ce retour. Une décision qui aurait, selon certains, déséquilibré le groupe France, sans toutefois que le joueur ne soit responsable de ce bouleversement des équilibres passés.

"Karim n'y est pour rien, assure le sélectionneur des Bleus. Tout ce qu'il devait faire, il l'a très bien fait. Après, j'ai été amené à modifier l'équipe pour différentes raisons. Je sais que ce n'est pas l'idéal. Malgré tout, on était à 3-1 à la 80e (face à la Suisse ndlr) et là, ce qui avait fait notre force jusqu'ici nous a fait défaut. J'aurais pu faire les choses différemment. Oui! Mais on était à 3-1 à la 80e!"

"Ni lui ni moi ne pouvons revenir en arrière"

Interrogé sur le fait qu'il aurait peut-être pu anticiper un peu plus le retour de Karim Benzema chez les Bleus (après plus de cinq ans d'absence), Didier Deschamps n'est pas certain que cela aurait eu un grand impact pour l'Euro. "Ni lui ni moi ne pouvons revenir en arrière, répond le sélectionneur. Entre partir dix jours en mars pour jouer trois matchs et préparer une grande compétition, c'est le jour et la nuit. Je ne suis pas persuadé que cela aurait changé fondamentalement les choses."

Ce retour a-t-il rendu l'ancien coach de l'OM prisonnier? "Non, non, assure Didier Deschamps. Avant d'acter son retour, j'ai eu le temps de réfléchir aux options différentes." Ajoutant avoir été "honnête et transparent" avec Olivier Giroud en raison de sa "situation en club qui s'était plus que dégradée" à Chelsea. Il est depuis parti à l'AC Milan, où il signe une belle préparation.