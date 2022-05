Equipe de France: Deschamps était à Disneyland avec Brigitte Macron mercredi

Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France de football, était à Disneyland mercredi en compagnie de Brigitte Macron, femme du Président de la République, dans le cadre de l’Opération Pièces Jaunes 2022.

Didier Deschamps s’est offert un bain de sourires et de joie, mercredi à Disneyland. Le sélectionneur de l’équipe de France était à Disneyland aux côtés de Brigitte Macron, femme du président de la République, dans le cadre de l’opération Pièces Jaunes 2022, dont la collecte s’est achevée le 5 février. Près de 500 enfants et adolescents hospitalisés accompagnés de leurs familles et venus de toute la France ont ainsi été conviés au parc d’attractions où ils ont pu échanger avec Didier Deschamps, parrain pour la quatrième année consécutive.

"J’apprécie ces moments"

L’opération, menée chaque année depuis 1989, est destinée aux enfants hospitalisés de la Fondation hôpitaux de Paris-hôpitaux de France, présidée par la femme du président Emmanuel Macron. Et cette journée ensoleillée au milieu d’enfants émerveillés a ravi le double champion du monde.

"Les enfants avaient les yeux qui brillent, a-t-il confié au Parisien. Ils étaient dans un environnement féerique, une atmosphère de magie, propice aux rêves. C’est totalement différemment du milieu hospitalier où c’est plus compliqué. C’est pour eux qu’on se bat avec Brigitte afin d’améliorer leurs conditions d’accueil dans les hôpitaux."

Une parenthèse enjouée pour Deschamps, très disponible, qui a passé sa journée à poser pour des selfies et à assister à des spectacles. "C’est un privilège de leur offrir et de partager ces moments avec eux, a-t-il ajouté. Quel petit ne serait pas heureux d’être ici. J’apprécie ces moments."

Le sélectionneur va s’exprimer dans un autre contexte, ce jeudi à 14h face à la presse pour annoncer la liste des joueurs retenus pour les quatre matchs de la Ligue des nations en juin. Les Bleus, tenants du titre, affronteront le Danemark le 3 juin (20h45 au Stade de France), avant de se déplacer en Croatie (lundi 6 juin, 20h45) et en Autriche (vendredi 10 juin, 20h45), puis de recevoir la Croatie (lundi 13 juin, 20h45 au Stade de France).