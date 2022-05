Équipe de France: Pavard, Giroud... Les tendances pour la liste de jeudi

Didier Deschamps annoncera ce jeudi à 14h la liste des Bleus retenus pour les quatre matchs de Ligue des nations prévus en juin prochain. Selon nos informations, le sélectionneur de l'équipe de France ne devrait appeler que 23 joueurs, parmi lesquels Pavard et Benzema de retour, mais vraisemblablement sans Pogba, blessé.

Pogba vers un forfait

Celui qui il y a un an jour pour jour avait surpris tout le monde en rappelant Karim Benzema avec les Bleus, ne devrait cette fois-ci pas laisser place aux suprises, à moins de six mois du début de la Coupe du monde. À noter tout de même deux retours: ceux de Benjamin Pavard et Karim Benzema, absents pour cause de Covid et blessure lors du rassemblement de mars. Malgré le retour de l’attaquant, Olivier Giroud pourrait tout de même être-là de nouveau.

Un doute en revanche la présence de Paul Pogba, blessé au mollet. Le Français n’est pas certain d’être appelé. Une absence de taille pour Didier Deschamps, qui devra donc combler ce manque au milieu de terrain, alors que les Bleus vivront cet avant-dernier rassemblement avant le Mondial.

Un marathon de quatre matchs en dix jours

A voir si les deux Nantais, Alban Laffont et Randal Kolo-Muani seront eux bien appelés par le sélectionneur, puisque selon nos informations, les deux gagnants de la Coupe de France ont été pré-sélectionné pour ce prochain rassemblement.

Lors de leur premier match dans ce groupe 1 de Ligue A de la Ligue des nations, les Bleus affronteront le Danemark au Stade de France le 3 juin. Ils se déplaceront ensuite à Split en Croatie pour leur second match le 6 juin, avant un autre déplacement, en Autriche cette fois-ci pour un match prévu le 10 juin. Dernière date de ce marathon de quatre matchs en dix jours, l'équipe de France affrontera de nouveau la Croatie, mais au Stade de France cette fois-ci, le 13 juin.